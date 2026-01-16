Opinión | A FONDO
Trajectòries exemplars
Diumenge, Vila-real mirarà el seu propi mirall per a reconéixer sis trajectòries que han contribuït, de manera decisiva, a construir la Vila-real que som hui. Sis Medalles de la Ciutat (una d’Honor i cinc d’Or) que no són únicament un reconeixement institucional, sinó una declaració col·lectiva de gratitud, orgull i identitat. Les ciutats es construeixen amb persones, amb empreses, amb institucions i amb projectes que, al llarg del temps, deixen empremta. I Vila-real compta amb referents que conjuguen arrels i futur, esforç i visió, compromís local i projecció global.
La Medalla d’Honor recau en José Vicente Tomás Claramonte, empresari vila-realenc i fundador de Kerajet. La seua trajectòria demostra que la innovació pot nàixer des d’un xicotet taller i acabar transformant una indústria sencera a escala mundial. Amb la impressió digital aplicada a la ceràmica, José Vicente Tomás va revolucionar el sector i va situar Vila-real com a referent tecnològic internacional. El seu compromís amb la formació, amb el talent jove i amb la sostenibilitat completa el perfil d’un empresari que ha entés l’èxit com una responsabilitat compartida amb la seua terra.
Les cinc Medalles d’Or representen àmbits clau del desenvolupament econòmic, social, industrial, sanitari i informatiu de la ciutat. Vidres, en el seu 50é aniversari, és un exemple de com una empresa familiar pot créixer, internacionalitzar-se i liderar un sector sense perdre mai la seua identitat local.em d’agrair l’impuls de José María Gozalbo, avi de l’actual gerent i Premi, a títol pòstum, a la trajectòria empresarial Destaca 2024. Amb una aposta constant per la innovació, la investigació i les persones, Vidres ha estat (i continua sent) un dels grans motors del clúster ceràmic i un orgull per a Vila-real.
El periódico Mediterráneo que avui publica aquestes línies, que enguany celebra 100 anys d’història, ha sigut durant un segle el cronista fidel de la vida quotidiana de la província i, especialment, de Vila-real. Testimoni de canvis socials, polítics i culturals, Mediterráneo ha sabut adaptar-se als nous temps sense renunciar a la informació de proximitat, al rigor i al compromís amb la societat. El seu paper com a altaveu de la ciutat i de les seues gents és, sens dubte, mereixedor d’aquest reconeixement.
També rep la Medalla d’Or Sucesores de Santiago Manzanet, una empresa centenària que forma part de la història viva de Vila-real. Generacions d’electricistes que han il·luminat carrers, edificis i tradicions, contribuint al desenvolupament urbà i industrial del municipi. La seua capacitat d’adaptació, la diversificació de serveis i el compromís amb la formació han convertit aquesta empresa en una autèntica escola de professionals i en un referent de qualitat i constància.
La Medalla d’Or a Grúas Tomás reconeix una trajectòria marcada per l’esforç, la superació i la unitat familiar. En cinquanta anys, l’empresa ha passat de ser un petit taller a convertir-se en un referent estatal del sector de l’elevació, amb una clara aposta per la seguretat, la innovació i la sostenibilitat. Però, sobretot, Grúas Tomás destaca pel seu compromís amb Vila-real, amb els seus col·lectius i amb la seua gent.
Finalment, l’Hospital Universitari de la Plana rep també la Medalla d’Or com a pilar fonamental del sistema sanitari de la comarca. En 25 anys de trajectòria, l’hospital ha crescut en capacitat, serveis i especialitats, atenent centenars de milers de persones i demostrant, especialment en moments crítics com la pandèmia, la importància d’una sanitat pública de qualitat, humana i pròxima.
Reconéixer aquestes sis trajectòries és també reivindicar la necessitat de tenir referents. Referents que inspiren, que mostren que l’esforç sostingut dona fruits, que el compromís amb el territori importa i que el progrés no està renyit amb les arrels. Fer valdre aquests reconeixements és, en definitiva, reforçar el relat col·lectiu d’una ciutat que sap d’on ve i cap a on vol anar.
En una ciutat com Vila-real, que hui té prop de 54.000 habitants, continua bategant amb força un cor de poble construït a partir del llegat d’empreses, persones i institucions com les que aquest diumenge rebran el reconeixement de la ciutat. No és casualitat que aquestes distincions s’aprovaren per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació al consistori, en el ple ordinari del passat mes de desembre: és la constatació que, més enllà de qualsevol diferència, hi ha un orgull compartit i un respecte col·lectiu cap a qui ha contribuït a fer créixer la ciutat amb esforç, compromís i arrelament.
Aquest diumenge, Vila-real no només lliurarà sis medalles. Lliurarà un missatge clar: el futur es construeix reconeixent el valor de les persones, entitats i institucions que han fet possible el camí recorregut.
Enhorabona i gràcies!
Alcalde de Vila-real
