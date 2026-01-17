El aeropuerto tiene razón de ser

El debate en torno al aeropuerto de Castellón vuelve a encenderse por una declaración tan rotunda como inapropiada, pronunciada desde la presidencia de Aena, con un tono más propio del prejuicio que de un análisis sereno. No es la primera vez que se intenta reducir una infraestructura tan compleja y en evolución a un eslogan y un elemento que ha sido fácilmente caricaturizable por propios y extraños, ignorando su trayectoria reciente y el papel estratégico que en la actualidad desempeña para el desarrollo económico y territorial de la provincia.

Insistir en presentar el aeropuerto de Castellón como un modelo fallido supone mirar al pasado sin querer ver el presente y, sobre todo, cerrar los ojos al futuro. La infraestructura de Vilanova d’Alcolea ya no es un proyecto en fase embrionaria, como a muchos les gustaría que fuera, ni una promesa incumplida, sino una instalación que ha ido ganando actividad, peso innovador, rutas y utilidad social, con resultados que la sitúan por delante de una parte nada desdeñable de los aeropuertos que gestiona la propia Aena. Ese dato, incómodo para algunos, explica en parte la reiteración de los ataques.

El argumento económico, utilizado de forma recurrente para desacreditar el proyecto, tampoco resiste un examen riguroso. La aportación anual de la Generalitat, que sí existe y que nadie debe ignorar, dista de las cifras infladas que se lanzan al debate público y responde a una estrategia definida para alcanzar la autosuficiencia. Diversificar ingresos, ampliar servicios, atraer nuevas conexiones y convertir el aeropuerto en un polo logístico y de actividad complementaria como es la industria aeroespacial es un camino largo, pero es una opción real que está dando frutos. Reducirlo todo a una cifra aislada es una simplificación interesada que no ayuda a comprender la realidad. Llama la atención que desde la empresa estatal Aena se reivindique la excelencia de su modelo mientras se elude una comparación transparente entre instalaciones. Publicar los resultados individualizados de cada aeropuerto permitiría contextualizar mejor las cifras y comprobar que no todos los déficits ni todas las ineficiencias se concentran, ni mucho menos, en Castellón. El silencio sobre este punto refuerza la sensación de que se prefiere el discurso contundente a las certezas.

Desde la provincia, desde diferentes formaciones ideológicas que nada tienen que ver entre sí, el mensaje es claro y coherente. Recuerdan que el aeropuerto suma nuevas rutas, mejora previsiones y avanza en su consolidación como infraestructura útil para el tejido productivo y el turismo. No se trata de triunfalismo, sino de reconocer una evolución positiva que contrasta con la imagen de ruina permanente que algunos se empeñan en proyectar, amparados en una serie de prejuicios anclados en el pasado que se resisten a evolucionar hacia la evidencia que dan los datos.

Convertir al aeropuerto de Castellón en un símbolo negativo es una estrategia tan cómoda como injusta para esta tierra. Resulta fácil atacar a esta infraestructura solo por el hecho de que, de momento, se quiera mantener fuera de la red de Aena y abrirse camino con criterios propios. Castellón no pide indulgencia ni aplausos gratuitos, pide rigor, respeto institucional y un debate honesto en el que los datos pesen más que las etiquetas. Solo así se podrá valorar con justicia un proyecto que, lejos de ser «penoso», está demostrando que tenía y tiene su razón de ser. n