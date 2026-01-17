Opinión | la rúbrica
La banca sempre guanya?
La memòria sol ser curta. Per això vull recordar l’esclat de la bombolla immobiliària de fa 20 anys, de com el model de depredació urbanística (al qual vol tornar el PP) va arruïnar milers d’empreses, va portar a l’atur desenes de milers de famílies i va fer trontollar el sistema bancari. Tant és així que PP i PSOE van acordar injectar milers de milions de diners públics (de la ciutadania) per salvar la banca, però no per salvar les persones.
I, com la banca sempre guanya, quan pocs anys després els dividends dels banquers ja eren multimilionaris, ningú no va tornar els diners. És més, la dècada següent els bancs van voler millorar els resultats a costa de les seues plantilles.
Per això, als darrers 10 anys, l’allau d’EROS al sector financer ha estat extraordinari: vora 9.000 acomiadaments a CaixaBank en fusionar-se amb Bankia; centenars més al Banc Popular, al Banc de València o al BBVA… Una sangria que va afectar de ple el nostre territori.
La desolació dels milers d’acomiadats va anar acompanyada del tancament de sucursals i caixers arreu del territori: sis de cada deu pobles de Castelló ja no tenen banc.
Ara, com hem advertit des de Compromís, s’acosta una nova onada de tancaments al Maestrat i a l’Alcalatén: el servei bancari de pobles com Catí i les Useres, i de mitja dotzena més, té els dies comptats si no fem res.
Per això portarem dimarts al ple de la Diputació un conjunt de propostes per mantindre caixers i sucursals, i aspirem a sumar el suport de tots els grups.
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
