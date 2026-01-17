Castellón, capital del fútbol femenino

Castellón inicia el 2026 siendo más capital del deporte que nunca. Y esto mismo va a suceder en los próximos días, con la celebración, en el SkyFi Castalia, de las semifinales y la final de la Supercopa de fútbol femenina. Los próximos días 20, 21 y 24 de enero, las mejores futbolistas del mundo se reunirán en la capital de la Plana en lo que será una cita ineludible para los apasionados al fútbol de toda la provincia e incluso de fuera de ella. Para nuestra ciudad es un auténtico honor y todo un privilegio haber sido elegidos como sede de un evento nacional de primer nivel con el Barça, el Real Madrid, el Club Atlético de Madrid y el Athletic Club como protagonistas. Por ello, nuestra absoluta gratitud a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Generalitat valenciana por hacer posible que, durante tres jornadas, Castellón se cuele en las casas de miles de personas que estarán pendientes de quién se alza con el primer trofeo de la temporada.

Estamos hablando de una fiesta del fútbol jamás vivida en la capital. Una celebración que irá más allá de los partidos y que amplificará su repercusión con eventos dedicados a todos los públicos. Así, la plaza Mayor acogerá la Fan Zone en la que se sucederán la mayoría de las actividades. Este espacio se estrena hoy mismo con una gran fiesta en la que se sucederán los partidos de fútbol 3, la música en directo, las entrevistas con jugadoras de fútbol castellonenses y disc jockeys. Ya a partir del martes y hasta el sábado, 24, día de la final, habrá futbolines, chutómetro, fotomatón 360º, hinchables, foodtrucks y animación musical, entre otras muchas propuestas que les animo a disfrutar en familia o con amigos.

De nuevo, estamos convencidos de que la respuesta de todos ustedes será espectacular, ni más ni menos que del nivel al que nos tienen ya acostumbrados y que nos motiva a seguir trabajando día a día para continuar transformando y dando vida a nuestra ciudad. Una capital que se merece volver a ejercer como tal y que vemos con orgullo como lo estamos consiguiendo. Porque Castellón vuelve a estar en el mapa. Castellón está de moda y ser sede de la Supercopa femenina no es más que una demostración de ello.

Tanto si son futboleros o futboleras como si no lo son, me gustaría que vieran en esta cita una enorme oportunidad. Por una parte, la mejor ocasión para ver jugar a auténticas estrellas del fútbol femenino, algunas de las cuales han sido determinantes para que la Selección Absoluta Femenina haya alcanzado en el 2025 la plata en la EURO de Suiza y el tan ansiado oro en la UEFA Women’s Nations League. Y por otra, un momento perfecto para presentarnos como una capital del deporte alegre, divertida y acogedora que se vuelca en los eventos y que vibra con cada gol, con cada kilómetro recorrido corriendo o en bici, en cada ejercicio de gimnasia rítmica bien ejecutado, en cada punto de break…

El equipo de gobierno que tengo el honor de presidir tiene una debilidad común: la pasión por Castellón. Queremos demostrarle al mundo que, como seguro que me habrán oído decir más de una vez, quien nos visita, repite. Citas deportivas como esta que viviremos en los próximos días son, sin ninguna duda, el mejor pasaporte para que se nos abran las puertas de muchas propuestas más de primer nivel. La agenda deportiva que maneja la concejala de Deportes, Maica Hurtado, crece cada año y ya supera sobradamente los 250 eventos. Muchos de ellos son de carácter nacional e incluso internacional y, como les decía, también muchos son citas itinerantes que, una vez han recalado en Castellón, se han quedado aquí de manera permanente.

Nuestra apuesta por el deporte es muy clara. Lo certifican los 8,5 millones de euros que reservan nuestros presupuestos para este año. Unas cuentas en las que se refuerza especialmente la inversión en el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas y la organización de eventos de proyección nacional e internacional, dos pilares que han marcado el avance del deporte castellonense en los últimos dos años y medio.

Destinar recursos económicos al deporte tiene un retorno económico y social muy importante. Y es que potenciamos e incentivamos una actividad que supone grandes beneficios para la salud, tanto física como mental, de los castellonenses pero, además, generamos actividad económica. Quizás se pregunten cómo lo hacemos. La respuesta es sencilla, los eventos deportivos que se celebran en la capital, desde las competiciones del deporte base de cada fin de semana hasta los encuentros internacionales como la media maratón o el maratón de las próximas semanas, atraen a miles de visitantes que llenan hoteles y restaurantes, compran en nuestras tiendas y dinamizan nuestro tejido económico. Por todo ello seguimos apostando firmemente por él y estamos orgullosos de ser Capital del Deporte y Capital del fútbol femenino. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón