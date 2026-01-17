Enero es el mes de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, una de las más importantes del mundo para el sector. Los preparativos, el cierre de agendas y la organización de eventos ocupan buena parte de los esfuerzos del área de Turismo en nuestro Ayuntamiento en el primer mes del año. Exprimir la estancia en la feria, establecer nuevos contactos y ampliar los canales de distribución y comunicación son siempre objetivos que nos esforzamos por cumplir.

Este año, la gastronomía y la promoción de Peñíscola como destino de película centran nuestros esfuerzos, con una agenda intensa y múltiples eventos. Desde que se pusiese en valor nuestra condición de ciudad plató de grandes producciones cinematográficas y televisivas en 2016, año del estreno de la sexta temporada de Juego de Tronos cuyo rodaje acogió nuestra Ciudad en el Mar, la propuesta del destino turístico de dar a conocer los escenarios de película no ha hecho más que crecer. Si en las pasadas ediciones Peñíscola llevaba a Fitur la ampliación de las rutas y visitas mostrando nuevos itinerarios que incluían hasta 14 localizaciones, este año Peñíscola estará presente un año más en Fitur, como ejemplo de turismo cinematográfico en Fitur Screen, haciendo balance de estos diez años liderando la apuesta por este producto turístico en nuestro territorio.

Fitur habilita nuevamente en Fitur Screen un espacio para el screentourism y Peñíscola tendrá, junto al resto de destinos de la Comunitat, una participación activa en las actividades que se han programado en torno al turismo cinematográfico. La experiencia de nuestra oficina de rodajes y la tarea de puesta en valor turístico de nuestros escenarios de película han sido referente en varias ediciones de la feria en la que la propia Comunitat Valenciana ha reconocido este nuevo producto en el que Peñíscola es pionera, como una apuesta estratégica de futuro.

Los chefs y la gastronomía local tendrán un papel fundamental en la promoción de Peñíscola como destino gastronómico. Demostraciones gastronómicas en feria acercarán a profesionales del sector y a las y los madrileños la cocina peñiscolana, que fusiona el recetario más tradicional de su condición de ciudad marinera con la vanguardia de la cocina.

No puedo estar más orgulloso de nuestro equipo, de nuestra capacidad de trabajar de forma conjunta, administración y empresas, cuestión que se reconoce también en nuestro trabajo por la implantación de sistemas de calidad en destino, así como nuestra tarea y liderazgo como destino turístico inteligente.

Alcalde de Peñíscola