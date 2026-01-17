El escritor y la vida ausente

En un bar de Nueva York, escribía Héctor Libertella en La arquitectura del fantasma (Los tres editores), «los amigos de Jack Carolina» observaban a (Jack) Kerouac como si fuera un intruso en su propia historia. «Solo quería escribir», decían, y eso lo convertía en un traidor de la vida. El autor argentino lo recuerda con fascinación y un cierto escalofrío: el escritor como un fantasma, un monomaniaco frente a su máquina de escribir, mientras la vida ocurría fuera, en el humo y la borrachera. Desde fuera, es imposible no sentir esa distancia: ¿cómo confiar en alguien que, en lugar de participar plenamente, parece perpetuamente ausente?

Pero esa aparente desconexión es engañosa. Mientras los demás se sumergen en el ruido inmediato, el escritor observa, absorbe, transforma. La vida para él no se reduce a la escena que comparte con otros; se expande, se analiza, se recrea. Kerouac, escribiendo sobre sexo, drogas y caminos, no huye de la realidad: la atrapa y la extiende, la hace habitable en palabras donde cualquiera podría perderse. Allí donde otros ven una evasión, hay un compromiso distinto, más profundo y silencioso.

El escritor es, paradójicamente, más realista que el realista. Mientras muchos se pierden en la inmediatez de la experiencia, él la somete a un filtro que no la anestesia sino que la intensifica. Ser «ajeno» no es renunciar a la vida, sino asumirla con la distancia suficiente para comprenderla y, sobre todo, para recordarla. La escritura no es un refugio sino un puente: desde la soledad frente a la máquina, el escritor conecta con lo que otros apenas rozan.

Quizá la verdadera traición no sea escribir, sino ignorar. Ignorar la profundidad de lo vivido, la complejidad de los afectos, la fugacidad de los momentos. Y quizá por eso, al final, el fantasma que Libertella contempla conmovido nos resulta familiar: no como un muerto en vida, sino como alguien que ve la vida más claramente que quienes creen participar plenamente en ella.