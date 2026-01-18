Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | LA TRIBUNA DE LA RECTORA

Eva Alcón

Eva Alcón

Transferir coneixement, compartir progrés

Aquesta setmana hem acollit en el Paranimf l’acte de reconeixement a les entitats patrocinadores i col·laboradores de la Universitat Jaume I amb motiu del nostre trenta-cinquè aniversari, i el lliurament de dues distincions extraordinàries al periòdic Mediterráneo i el Grupo Nealis. Una trobada que, a més de l’agraïment institucional a eixa xarxa col·laborativa, constata una idea essencial per a la universitat pública: que la transferència de coneixement, una de les seues missions nuclears, maximitza el seu impacte quan s’escala amb aliances sòlides amb empreses, fundacions, administracions i entitats del territori, per a transformar el coneixement acadèmic en un valor social, econòmic i cultural, capaç de donar respostes a problemes reals.

La universitat pública compleix plenament la seua funció quan el coneixement que genera es connecta amb la societat i contribueix a millorar-la. A més de produir-lo, és imprescindible fer-lo útil, accessible i contrastable, i per a això és clau la cooperació entre la universitat i el teixit productiu que l’envolta.

Administracions públiques, empreses, fundacions, associacions i col·legis professionals que confien en la Universitat per a innovar i contribuir al progrés del territori i generar oportunitats. També, i és molt important, per a millorar el benestar de la ciutadania i la competitivitat dels sectors empresarials. Tots dos ecosistemes, l’universitari i l’empresarial, amb lògiques distintes, no sols són compatibles, sinó capaços d’entendre’s per a coproduir solucions amb impacte social. Les dades avalen aquest vincle per a avançar cap a un desenvolupament social, ambiental i econòmic sostenible i responsable.

8 milions d’euros

En 2024, l’UJI va obtindre més de 8 milions d’euros de finançament per a impulsar projectes d’R+D+I mitjançant convocatòries estatals i autonòmiques, càtedres i aules d’empresa, i que es va traduir en 825 contractes amb empreses i institucions. A més, a través de l’última convocatòria de l’Agència Valenciana de la Innovació, la Jaume I lidera sis projectes sobre sostenibilitat ambiental, economia circular o resposta davant catàstrofes. Exemples del que ocorre quan campus i empreses connecten el coneixement i la investigació es tradueixen en ocupació de qualitat, innovació empresarial i respostes a reptes globals.

La creació d’empreses basades en el coneixement és una altra via clau de transferència. La universitat ha d’assumir un paper actiu davant els canvis socials, formant talent i fomentant la innovació. Per això, des de l’UJI s’ha reforçat la cultura emprenedora en la comunitat universitària impulsant a través de programes institucionals propis la creació d’empreses competitives i amb incidència en sectors estratègics del territori.

En aquest objectiu ha sigut decisiu el treball de la Càtedra Increa i Espaitec, promotors, respectivament, de programes com ara UJI Start-up (amb 17 empreses amb impacte social) i UJI Spin-off, del qual emergeixen projectes com Molecular SustainableSolutions, de tecnologies avançades d’esterilització per als àmbits mèdic, farmacèutic i alimentari. Dues iniciatives que reflecteixen com la proximitat entre campus, empreses, centres tecnològics i institucions dibuixen ecosistemes innovadors capaços d’atraure talent i inversió, i de retornar resultats: en 2024, les empreses d’Espaitec van facturar 112 milions d’euros, van generar 471 ocupacions i van invertir 5,4 milions d’euros en innovació.

Prototips

La transferència de coneixement també es materialitza mitjançant programes que uneixen formació avançada i teixit productiu. UJILab Innovació, coordinat per Increa i amb 144 estudiants i estudiantes en 2025, continua implicant de manera directa l’alumnat en el desenvolupament de prototips per a reptes concrets, des de l’enginyeria fins a les humanitats. De la mateixa manera, el Doctorat Industrial mostra la seua importància creixent i ja compta amb 35 doctorands i doctorandesen actiu i 138 empreses.

En definitiva, aquestes xifres il·lustren com la col·laboració entre universitat, empresa i agents socials permet catalitzar el coneixement generat al campus en iniciatives innovadores i transformar-lo en un valor al servei del progrés de la societat.

Rectora de la Universitat Jaume I i presidenta de Crue Universidades Españolas

