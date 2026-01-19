Castellnovo debe ganar

Castellnovo es mucho más que un pueblo. Es pasión. Las emociones que forjan vínculos que permanecerán toda la vida. Los sentimientos que florecen cuando recorres sus calles, compartes tertulia en el bar o, sencillamente, te dejas mecer por la paz de esta joya del Alto Palancia. Así siento yo a mi pueblo. Y esa es la razón de estar hoy escribiendo estas líneas.

Hemos iniciado 2026 con el propósito de seguir siendo útiles a nuestros vecinos. Ayudar a resolver sus problemas, escuchar sus propuestas y trasladarlas al equipo de gobierno. En definitiva, ser parte activa de este gran municipio que no queremos que pierda, sino que gane.

Y por ese preciso motivo nos ha dolido tanto que el trabajo que los vecinos han realizado durante todo un año se pierda porque quien gestiona el ayuntamiento no ha hecho sus deberes.

Una semana de retraso

Los toros que la asociación cultural taurina de Castellnovo, la Peña Mil Duros, organiza cada año se celebrarán con una semana de retraso. Muchos planes trastocados y no pocos enfados más que justificados porque cuando uno cumple su parte espera que el otro cumpla la suya. Pero lamentablemente no fue así. El equipo de gobierno recibió el 4 de diciembre el expediente para tramitar la autorización taurina y no actuó hasta el día 29. Los toros ya no iban a celebrarse el fin de semana de San Antonio.

Hoy queremos lanzar un mensaje de esperanza y de ilusión. De servicio público a nuestro pueblo. Porque Castellnovo debe dejar de perder para empezar a ganar. Y entre todos lo conseguiremos.

Portavoz del PP en Castellnovo