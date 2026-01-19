Otro mal año agrario

2025 no fue 2024 (golpeado por la dana), pero aun así resultó complicado para los agricultores y ganaderos, como sucede desde hace tiempo. 340 millones de pérdidas es una cantidad muy importante que sale de los maltrechos bolsillos de los productores. Además de las adversidades climáticas, el año estuvo marcado por la lenta reconstrucción de la dana. Aún hay 300 hectáreas arrasadas que el Gobierno dice que va a pasar a Dominio Público Hidráulico, pero todavía no tenemos claro cómo va a compensar esa pérdida de propiedad. Por no hablar de las infraestructuras hidráulicas que esta riada ha dejado en evidencia que hacen falta, pero que, por un equivocado ecologismo radical, todavía están pendientes.

Amenazas

Las plagas y enfermedades volvieron a campar a sus anchas por culpa de no disponer de soluciones eficaces, como sí tienen países terceros. En ganadería, fue un año nefasto para la sanidad animal, con amenazas tan peligrosas como la peste porcina africana, la gripe aviar, la dermatosis nodular contagiosa, la lengua azul y la enfermedad de Newcastle. Casi nada. Las granjas están blindándose con la máxima bioseguridad, pero estamos jugando con fuego.

Entre la burocracia que nos asfixia, los costes de producción que no paran de subir, los insuficientes precios dentro de una cadena desequilibrada, el exceso de fauna salvaje que causa daños récord y la lacra que suponen los robos, hemos llegado al límite de nuestras fuerzas. Enfrente, el Gobierno español y la UE no están ayudando; al contrario, están traicionándonos, puñalada tras puñalada. La futura PAC tendrá menos ayudas con las mismas o más exigencias. Y el acuerdo con Mercosur es la gota que colma el vaso. Será muy bueno para España, pero el gran perdedor será, otra vez, el sector agrario.

Manifestación

Por eso hemos vuelto a salir a la calle. Después de la gran manifestación del 18 de diciembre en Bruselas, regresaremos el 20 de enero a Estrasburgo para decir a los europarlamentarios que no secunden este atropello, que no confíen en cláusulas de salvaguardia que los países del Mercosur ya han dicho que no aceptarán y que no firmen ningún otro acuerdo sin exigir las mismas condiciones de producción que tenemos que cumplir nosotros. Y el 29 de enero os esperamos a todos, productores y consumidores, a la manifestación que haremos en València para reclamar precios dignos en el campo y en la cesta de la compra.

Presidente de AVA-Asaja