Onda tendrá mamógrafo... a pesar del PSOE y Compromís

Hace unos meses, el conseller de Sanitat anunció, en su visita a Onda, la luz verde a la instalación de un mamógrafo en nuestro Centro de Salud. Una reivindicación que siempre fue torpedeada y negada por el PSOE y Compromís, tanto en la Generalitat como por sus representantes en Onda, lo cual es preocupante, por el simple hecho de considerar esta inversión como contraria a sus intereses en las urnas. Así de triste y lamentable.

Pero esas miserias políticas ya quedaron atrás, y con el Partido Popular de Juanfran Pérez Llorca en la Generalitat Valenciana, Onda tendrá su mamógrafo. El pasado viernes aprobamos en la Junta de Gobierno la licitación pública para su adquisición. Una gran noticia para las mujeres ondenses, y un día negro para el PSOE y Compromís de Onda. Si pensaban que íbamos a tirar la toalla y dejar de reivindicar este servicio sanitario para las mujeres de Onda y de la comarca, estaban muy equivocados. ¿Acaso creían que al llegar el PP al gobierno de la Generalitat íbamos a dejar de pedirlo? Se han equivocado en todo.

Primero, cuando ellos tenían el Gobierno del Botànic, negaron y atacaron esta iniciativa tan buena para las ondenses. Después, votaron en contra de los Presupuestos de 2026 en Onda, que aportan el dinero necesario para adquirirlo. Dos veces han dicho no; veremos cuántas veces más serán capaces de atacar al mamógrafo en el tiempo que queda hasta el día que entre en servicio.

Para la comarca

Ambos partidos y sus representantes siguen tan ajenos a la realidad de nuestro municipio que son los únicos que, por un miserable cálculo electoral, se oponen a este proyecto. Podrían tomar nota de la actitud tan loable de las empresas de Onda, que no solo se han sumado al proyecto, sino que también han aportado importantes cantidades de dinero para su compra. Podrían también tomar nota de la actitud de los ondenses, generosos y conscientes de su condición de habitantes de una ciudad cabecera de comarca, porque a este mamógrafo vendrán también a sus revisiones todas las mujeres de la comarca.

Seguramente los alcaldes socialistas de esos pequeños municipios de la comarca no negarán este derecho a sus vecinas, y seguramente también sentirán vergüenza de sus compañeros de partido en Onda. Y es que Onda, muy a su pesar, tendrá mamógrafo.

Alcaldesa de Onda