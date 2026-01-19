Turismo monótono

Días de vacaciones. Una estupenda alternativa es cualquiera de los pueblos del interior de Castellón. Hay buena gastronomía, multitud de bellezas naturales y bastantes artísticas y culturales. Lo que quizás podría mejorarse sería la hostelería, más hoteles, casas rurales y de más categoría no vendrían mal. Supondría más y mejores clientes. En este sentido no entiendo qué pasa con el Parador de Morella que lleva más de 25 años en danza, a pesar de ser el pueblo de Puig.

Mirando lo que hay, es curiosa la uniformidad de casi todas las ofertas, se echa en falta un poco de variedad y originalidad. En muy pocos admiten mascotas, en ninguno se puede fumar, muchos exigen pagar por anticipado y otros solo admiten pago en metálico. Con todo ello se pierde una cantidad importante de posibles clientes.

Entretenimiento

Todos dicen tener encanto, lo que a veces es dudoso. Abundan las manifestaciones de sostenibilidad, ecologismo, reciclaje, etc, parecen importarles más que la atención al cliente. Como actividades de entretenimiento ofrecen rutas de senderismo o bicicleta, quien no es practicante de estas actividades, ¿qué hace? Para visitar sitios cercanos citan polideportivos, ayuntamientos, cementerios y otros poco glamurosos. Curiosamente muchos manifiestan entre sus idiomas el catalán, fenomenal que lo hablen, pero pocos citan el valenciano que conforme al Estatuto autonómico deben hablar. Todo esto, véanlo con sentido de humor y con un criterio constructivo, por si les doy alguna idea a los responsables. Y por supuesto invito a todo el mundo a visitar esta magnífica zona.

Notario y doctor en Derecho