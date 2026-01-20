Benicàssim en Fitur

Nadie duda de que Fitur es un gran escaparate del turismo nacional e internacional, el lugar en el que los destinos mostramos lo mejor de nosotros mismos, pero también el modelo turístico y los valores sobre los que lo construimos.

Y, en este escenario, hablar de Benicàssim es hablar de uno de los destinos más completos de la provincia, elegido cada año por miles de personas, jóvenes y familias, que encuentran aquí un lugar alegre, acogedor y auténtico. Un destino que se vive entre el mar y la montaña, con cultura, gastronomía y una agenda que late todo el año, y que deja experiencias para recordar y momentos para compartir.

En esta edición de Fitur, reforzamos nuestra apuesta por el turismo familiar, entendido no como un producto, sino como parte de la estrategia turística de Benicàssim y de un modelo de destino cuidado, completo y competitivo. Un enfoque que se apoya en criterios de calidad, accesibilidad y atención a las familias y que se percibe tanto en cómo planificamos y diseñamos cada experiencia como en la diversificación de la oferta, con opciones pensadas para todas las edades.

Porque hay destinos que simplemente se visitan y otros que se quedan para siempre y Benicàssim pertenece, sin duda, a estos últimos. Apostar por el turismo familiar es apostar por el tiempo regalado a quienes más queremos, por las emociones que se viven juntas y por esos recuerdos que, casi sin darnos cuenta, pasan a ser parte de nuestra propia historia.

La adhesión de Benicàssim al Club de Producto de Turismo Familiar de la Comunitat Valenciana, Tour & Kids, es la expresión del compromiso sincero que, desde el ayuntamiento de Benicàssim, mantenemos con las familias. Una certificación que garantiza calidad, sí, pero que sobre todo reconoce un trabajo constante por ofrecer un destino accesible, seguro y pensado desde la sensibilidad que exige viajar con niños. Porque viajar en familia requiere planificación, atención y, ante todo, una mirada profundamente humana.

El turismo familiar es ver a los más pequeños descubrir el mundo con los ojos bien abiertos, mientras los mayores disfrutan de la tranquilidad de sentirse cuidados en una ciudad como Benicàssim, amable, hospitalaria y segura. Es compartir risas espontáneas, miradas cómplices y momentos sencillos que, con el tiempo, se convierten en los más valiosos.

Espacios como la plaza del Trenet simbolizan esta filosofía. Un lugar convertido en un parque temático al aire libre, donde el pasado ferroviario del municipio vuelve a cobrar vida como espacio de ocio familiar, rindiendo homenaje a aquel tren que, a principios del siglo XX, acercó a las primeras familias valencianas a descubrir nuestras playas y nuestro clima privilegiado.

De ese impulso nacieron las villas modernistas que hoy conforman la emblemática Ruta de las Villas, parte esencial de nuestra identidad como destino turístico. Más de 25.000 personas participaron en las actividades de este espacio durante el año 2025, confirmando que, la emoción compartida, sigue siendo el mejor recuerdo para los visitantes.

La magia también ocupa un lugar muy especial en Benicàssim. El Festival de Magia, tras doce ediciones, ha logrado algo extraordinario: convertir calles y plazas en escenarios de ilusión, donde niños y adultos vuelven a creer, aunque solo sea por un instante, en lo imposible.

Y cuando se trata de conectar con la historia, es el evento Benicàssim, ¡Torre a la Vista! el que se convierte en una cita imprescindible, una recreación histórica que transforma la Torre Sant Vicent en el corazón del verano familiar y acerca el patrimonio a los más pequeños a través de juegos, títeres, leyendas y aventuras que despiertan la curiosidad y el respeto por nuestro pasado.

A todo ello se suman visitas guiadas pensadas para todos los públicos, con paseos por el parque natural del Desert de les Palmes, recorridos por la vía verde junto al Mediterráneo, playas accesibles y una oferta de alojamiento, comercio y restauración, que cuida cada detalle para aquellos que visiten Benicàssim. Todo pensado para que las familias se sientan bienvenidas en cualquier época del año.

Porque Benicàssim no se apaga cuando termina el verano. Es un destino que late todo el año, que se reinventa y que crece desde los valores, la colaboración y la firme apuesta por la calidad, como demuestra la implicación de un sector turístico comprometido con la mejora continua.

Por ello este año en Fitur, Benicàssim no se presenta solo como un destino turístico. Se presenta como un lugar que se vive, que se comparte y que se recuerda. Un lugar al que no solo se viene de vacaciones, sino al que siempre apetece volver, para sentir un Benicàssim muy vivo.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora