Opinión | LA RÚBRICA
Votem el millor finançament
Els valencians i les valencianes portem massa dècades a la cua d’un sistema de finançament que ens ignorava. Durant massa temps hem arrossegat un infrafinançament crònic que ha debilitat els serveis públics i retallat oportunitats a la nostra terra. Han sigut anys de reivindicacions, d’informes i d’acords ajornats, però ara, per fi, s’albira una eixida amb un govern socialista decidit a corregir esta injustícia.
La proposta de nou model presentada pel Govern d’Espanya és la més ambiciosa de la nostra història democràtica. Sense anar més lluny, este sistema ens fa passar de l’última posició a la segona en recursos per habitant. Traduït a números són 3.770 milions d’euros addicionals cada any, un 18% més que l’actual. I això és més capacitat per a allò que importa de veritat, blindar la sanitat amb més recursos i menys llistes d’espera, reforçar l’educació amb més escoles i instituts, i garantir una dependència amb ajudes dignes i ràpides. És una proposta de país, justa i transparent, que garanteix que ningú perda i que tots hi guanyem en igualtat d’oportunitats.
Ara arriba l’hora que el PP demostre amb fets en quin lloc està. Porten anys parlant d’infrafinançament i de deutes, i ara toca votar a favor del millor finançament possible per a Castelló i per a la Comunitat Valenciana. Si no ho fan, perdran tota credibilitat.
El que cal ara és responsabilitat institucional i altura de mires. Els socialistes només li demanen a Pérez Llorca i a Marta Barrachina que no facen el nostre futur ostatge de la confrontació i que facen valdre els seus discursos d’investidura i, per una vegada, trien la gent.
Diputada provincial del PSPV-PSOE
