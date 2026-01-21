Burriana merece transparencia y verdad

Vox nunca ha creído en el macroproyecto urbanístico del PAI Sant Gregori, tal y como está planteado. Pero si el Gobierno municipal (PP) decide seguir, exigimos rigor, transparencia y verdad. Solo puede aceptarse avanzar si se garantiza seguridad jurídica, solvencia técnica y viabilidad financiera.oy, esas garantías no existen. El Ayuntamiento no construye ni financia proyectos de tal magnitud y, sin un inversor solvente, el PAI no puede salir. No se conocen los costes reales de las intervenciones arqueológicas ni se ha explicado que afectan al ámbito marítimo, lo que aumenta la complejidad técnica, plazos y costes. Tampoco se ha aclarado si se permitirá disponer de playa. Estas incógnitas comprometen su viabilidad económica. Parece que se avanza para crear hechos consumados, dificultando una salida ordenada, incluso si fuera jurídicamente aconsejable. Avanzar para que retroceder resulte más caro que continuar es un riesgo que encierra a propietarios y Ayuntamiento sin garantías.

No se ha consultado a los propietarios si desean continuar. Una omisión relevante. Y el alarmismo sobre una supuesta indemnización de 200 millones no tiene respaldo técnico ni jurídico, ya que la nulidad del TSJCV limita reclamaciones ligadas al pasado. Si el Ayuntamiento impulsa nuevas actuaciones sin despejar garantías, el riesgo indemnizatorio sí sería municipal. Debe aclararse si el aval incautado es suficiente o si existen daños no cubiertos.

Burriana merece verdad, seguridad jurídica, certezas económicas y responsabilidad política. Vox seguirá exigiéndolas, aunque incomode.

Portavoz de VOX en Burriana y diputado provincial