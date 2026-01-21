Opinión | a fondo
Complim amb fermesa
Primer ple de l’any i nou compliment de la paraula donada als castellonencs. Quan es gestiona amb decisió, els recursos arriben on fan falta: als ciutadans i als municipis. Activem en temps rècord l’assignació del Fons de Cooperació Municipal i posem al servei dels 135 municipis 15,2 milions d’euros per a donar-los recursos quan més ho necessiten.
Tornem a evidenciar que aquesta Diputació treballa amb un objectiu clar: escoltar, atendre i resoldre. Perquè gestionar no és una paraula buida; és convertir pressupostos en solucions i convertir solucions en benestar per als qui viuen a la nostra província, des de la costa fins a l’interior.
Amb el Pressupost 2026 en vigor des de l’inici d’any, activem uns comptes de 216 milions d’euros orientats a reforçar serveis, inversions i suport directe al municipalisme. I ho fem Més que mai, amb un full de ruta clar perquè cada euro es traduïsca en oportunitats, en obres útils i en tranquil·litat per als castellonencs i els ajuntaments que, amb menys recursos per culpa del Govern de Pedro Sánchez, suporten cada any més burocràcia i més exigències.
A eixa pressió se suma una realitat que no podem ignorar: l’absència de pressupostos de l’Estat. Des de l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 (novembre de 2022), Espanya ha encadenat pròrrogues en 2024 i 2025 i l’exercici 2026 arranca, de nou, sense que el Govern haja fet el que li correspon per llei. Eixe abandó repercuteix en la planificació, en les inversions i en la capacitat de resposta de la nostra província. Per això, a Castelló no esperem: actuem.
El Fons de Cooperació Municipal és una d’eixes respostes immediates. Amb una dotació de 15,2 milions d’euros garantim autonomia municipal i enfortim el finançament local, especialment en els municipis xicotets o amb menys recursos. És oxigen per a mantindre serveis bàsics, atendre despesa corrent, pagar subministraments, sostindre polítiques socials i, en definitiva, assegurar que cap municipi haja de triar entre l’urgent i l’important.
Però el municipalisme no es limita a sostindre: també impulsa. Per això, el Pla Impulsa 2026/2027 aconsegueix els 32,5 milions d’euros, la major inversió de la història d’aquesta Diputació. Més llibertat perquè cada municipi decidisca: invertir en projectes transformadors o destinar recursos a necessitats inajornables. Es tracta de confiar en els qui coneixen el terreny, de respectar la diversitat de la província i de donar marge perquè els ajuntaments resolguen problemes reals amb solucions a mesura.
A eixe esforç se suma el Fons per a la Lluita contra la Despoblació, amb 2,2 milions d’euros. A Castelló sabem que menys ha de significar més: més oportunitats, més serveis, més futur. Si volem que els nostres pobles de l’interior continuen vius, hem de facilitar connectivitat, ocupació i serveis, i acompanyar als municipis en el repte d’atraure activitat i fixar població.
I tampoc oblidem un motor clau: el turisme. Destinem 931.000 euros al Fons de Cooperació per a Municipis Turístics, per a fidelitzar a qui ens visita i perquè vullga repetir. Un turisme ben gestionat és ocupació, comerç local, cultura i orgull; és economia que es reparteix quan es fa amb equilibri, respecte a l’entorn i visió de qualitat.
En 2026, la província comptarà amb 50,9 milions d’euros decidits a prosperar de la mà de la Diputació: més Pla Impulsa, més Fons de Cooperació, més suport contra la despoblació i més impuls al turisme. És la suma de decisions concretes, aprovades i executables, que es tradueixen en recursos directes per a la nostra província. Perquè els més xicotets han de continuar sent els més grans: els que preserven la nostra identitat, la nostra història i una manera de viure que mereix futur.
Ara bé: no renunciem a exigir el que és just. Castelló necessita inversions que el Govern de Pedro Sánchez continua bloquejant o posposant. Volem dignificar el treball dels qui vetlen per la nostra seguretat, volem la inversió que frene la regressió en les nostres costes i evite enderrocaments injustos. Volem una autovia per l’interior que ens connecte amb Tarragona i reforce l’eix productiu del nord. Volem el Corredor Mediterrani i accessos segurs i àgils des de la nostra N-340. I volem el finançament que les administracions locals mereixem perquè és de justicia.
Que ningú s’equivoque: no ens frenaran. Aquesta terra sap d’esforç, de treball constant i de talent. I, davant la falta de respostes, la Diputació de Castelló continuarà sent la institució que acompanya, que alça la veu i que compleix. Amb fermesa. Perquè la nostra obligació és estar al costat dels 135 municipis, defensar la seua autonomia i garantir que cap decisió presa lluny d’ací condemne a la nostra província a l’espera perpètua.
Presidenta de la Diputació de Castelló
