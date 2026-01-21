Hay preguntas que parecen no tener respuesta y, sin embargo, nos vienen acompañando desde siempre. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? En Burriana esa duda se ha trasladado durante años al turismo: ¿deben llegar primero los hoteles o los visitantes?, ¿la inversión o el destino? Tal vez el error fue una ciudad que permaneció demasiado tiempo mirando la pregunta y no el suficiente caminando hacia la respuesta.

Hoy tenemos claro que el turismo no nace de la nada. Se construye. Se planifica. Se cuida. Y ese es el sentido con el que el Ayuntamiento de Burriana acude a Fitur 2026, con una estrategia clara bajo el eslogan Burriana, Ciudad Bimilenaria. Más de dos mil años de historia, más de 13 kilómetros de playas y un patrimonio cultural y natural singular conforman una identidad propia capaz de generar oportunidades y atraer inversión.

Nuestra hoja de ruta se apoya en el análisis del comportamiento del visitante y se reforzará con el Plan Estratégico de Turismo 2026-2030, con el objetivo de posicionar Burriana como un destino competitivo durante todo el año. Cultura, deporte, naturaleza, gastronomía, festivales y turismo de congresos conforman una oferta diversa.

Los datos avalan este camino. Burriana lidera el crecimiento de la demanda turística en la provincia, con un aumento del 30% respecto al 2025. El turismo internacional ya representa el 25% del total, mejoran las pernoctaciones y aumenta la estancia media, incluso en meses tradicionalmente menos fuertes.

Este crecimiento se apoya también en los dos hoteles y el hostal existentes, así como en los más de 120 apartamentos turísticos y el futuro párking de autocaravanas, que responden a una demanda turística cada vez mayor.

A ello se suman proyectos estratégicos como Sant Gregori, el desarrollo del Arenal o la regeneración del antiguo varadero, que garantizan un desarrollo ordenado y sostenible. Porque un destino no se improvisa: se construye.

Creer en lo que somos

Y así volvemos al principio. ¿El huevo o la gallina? En Burriana hemos entendido que no hacía falta elegir. Había que empezar. Trabajar, planificar y creer en lo que somos. Cuando una ciudad hace bien su parte, el resto acaba llegando. Quizá la respuesta nunca fue el huevo o la gallina, sino la determinación de convertir nuestra historia en nuestro mayor atractivo para visitantes y hoteles.

Alcalde de Burriana