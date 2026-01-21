Sant Antoni vuelve a reaparecer

Aunque ya lo anunciamos en este mismo periódico, Sant Antoni no nos deja por este año. El santo hace honor el verso que se le dedica popularmente: Sant Antoni del Porquet, el primer sant del fred, que a les velles fa carasses / i a les joves fa l’ullet. Eso, sí, la celebración de este año se ha visto modificada por la especial climatología que ha impedido realizar algunos actos (como la matxà y la foguera), trasladando a otras fechas próximas su realización, pero completando el programa.

Borriol, por ejemplo, no celebra la foguera en el día previsto, pero, en cambio, la fiesta religiosa, oficiada por su párroco, Salvador Prades, tendrá lugar este próximo domingo, así como otros actos que esperamos con interés se lleven a cabo. Sabemos que ello no mermará su popularidad ni la fe de sus devotos, así como la presencia de autoridades civiles y cofradía.

Como dijimos estos días la fiesta íntegra incluye diversos actos y competiciones como son la ya clásica pujà al Raval, que atrae a numeroso público y consiste en superar el pronunciado declive de la calle con el carro cargado de troncos y en cuyo momento los amos de las caballerías (una docena aproximadamente) dirigen con calor y fuerza la difícil maniobra.

Otra parte importante en esta fiesta es la rica gastronomía, centrada especialmente en las ya célebres figues albardades, realmente extraordinarias. Asimismo, la repostería local ofrece también los pastissos, otra exquisita reliquia de la mujeres borriolenses.

Es, sin duda, una fiesta de las más populares que ofrece toda la Comunitat Valenciana y, sobre todo, más extensa y rica en actos y público, con una amplia y variada gama de manifestaciones lúdicas y religiosas.

Profesor