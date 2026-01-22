Comunicar o desaparecer

Continuar comunicando como hace 10 años es estar fuera del mercado. Al tiempo que nosotros evolucionamos, por suerte, la comunicación también lo hace y la de tu empresa o marca, que son lo mismo, debe estar al día de las nuevas tendencias de comunicación.

Hoy, las redes sociales son el mejor y mayor medio de comunicación, porque estamos todo el día conectados a ellas, para bien o para mal. Lo primero que la mayoría de la población hace es mirar el móvil por la mañana. Cuando nos hablan de una tienda, de un restaurante, lo miramos en Instagram para ver sus vídeos, fotos y opiniones, porque de ellas nos fiamos, y ellas son las que nos hacen decidir. Especialmente en pequeñas empresas, las redes sociales son el escaparate y tu carta de presentación.

No paro de escuchar eso de ‘¿pero las redes sociales sirven para algo?’ o el tan típico ‘sí, eso de Instagram me lo lleva mi hijo (o el sobrino de turno…)’. Es una de las decisiones más comunes… y más arriesgadas por y para ti, para tu marca y tu presencia digital. Esto no va de poner fotos o vídeos bailando, aunque muchos crean que sí porque se disparan las reproducciones. ¿Qué comunica eso? Si eres bailarín o dj aún podría entenderlo pero si no… ¿qué aporta? Unas redes sociales con contenido de valor y comunicación real, que convierte, son hoy una de las herramientas más poderosas para crear comunidad. Captar, atraer, apelar a los sentimientos, informar y educar, son las claves que puedes conseguir en cada una de tus publicaciones, ¿lo habías pensado?

Una empresa que está en redes pero no comunica, pasa desapercibida. Y una empresa que no está en redes deja de estar en el radar.oy más que nunca, una marca tiene que estar, comunicar, informar y aportar valor. La gente te sigue porque quiere saber quién eres, qué haces y cómo puedes ayudarle. Y ahí está la clave: saber comunicar, saber estar y saber escribir. Porque la reputación no se construye con ruido: se construye con estrategia, coherencia y contenido que deje huella.

Licenciada en Periodismo y experta en counicación digital