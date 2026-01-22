El deporte como motor turístico en invierno

Oropesa del Mar ha sido y seguirá siendo un referente turístico ligado al verano, al sol y a nuestras playas. Sin embargo, desde la Concejalía de Deportes trabajamos con una visión clara y compartida: construir un municipio vivo, dinámico y atractivo durante los doce meses del año. En este objetivo, el deporte se ha convertido en una herramienta clave para la desestacionalización turística.

Nuestro clima privilegiado, el entorno natural que nos rodea y la calidad de nuestros recursos naturales permiten que el invierno sea una época idónea para la práctica deportiva. Lejos de ser una temporada baja, estos meses ofrecen condiciones óptimas para entrenamientos, competiciones y actividades al aire libre que atraen a deportistas y visitantes de distintos puntos del país.

Durante el invierno, Oropesa del Mar acoge una variada programación deportiva: pruebas populares, eventos de resistencia, campus, entrenamientos de clubs y actividades dirigidas que fomentan hábitos saludables y dinamizan la vida local. Todo ello genera un impacto positivo que va más allá del ámbito deportivo, beneficiando a la hostelería, al comercio y al sector servicios.

Un claro ejemplo de esta apuesta es la celebración del 5 al 8 de febrero de la carrera ciclista Mediterranean Epic. Se trata de una prueba que se ha consolidado como un referente y que reúne a 700 participantes, más sus acompañantes. La Epic no solo proyecta la imagen de Oropesa del Mar como destino deportivo de calidad, sino que demuestra que el deporte es capaz de atraer visitantes fuera de la temporada estival y generar actividad económica en meses tradicionalmente más tranquilos.

Además, estos eventos refuerzan valores fundamentales como el esfuerzo, la superación personal, la convivencia y el respeto por nuestro entorno natural. Valores que definen el modelo de municipio que queremos seguir construyendo.

Desde la Concejalía de Deportes continuaremos apostando por una programación deportiva ambiciosa, diversa y de calidad, trabajando de la mano de clubes, asociaciones y organizadores. Porque el deporte no entiende de estaciones, y Oropesa del Mar tampoco.

Concejala de Deportes y Patrimonio del Ayuntamiento de Orpesa