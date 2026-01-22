Opinión | A FONDO
Orgull alcorí a Fitur
Aquesta setmana, l’Alcora torna a estar present a Fitur, el principal aparador internacional del sector turístic. Ho fem amb la mateixa convicció amb què afrontem cada projecte col·lectiu: sabent qui som, d’on venim i cap a on volem anar. L’Alcora no és (ni pretén ser) un destí massificat, però sí que és un poble amb identitat, amb patrimoni, amb celebracions pròpies i amb una història que val la pena explicar.
La nostra presència a Fitur respon a una idea molt clara, posar en valor allò que ens fa singulars. Durant anys, el nostre motor principal ha sigut la indústria, i continua sent-ho. No obstant això, en paral·lel, hem anat construint amb rigor una aposta turística vinculada a la ceràmica, al patrimoni i a una manera molt nostra de viure i celebrar. Les dades del balanç turístic de 2025 confirmen que anem pel bon camí, amb una afluència constant de visitants al llarg de l’any i amb un interés creixent pels nostres espais i esdeveniments més emblemàtics.
La ceràmica és el fil conductor del nostre relat. L’Alcora és el bressol del clúster ceràmic de la província de Castelló, i això no és retòrica, és una realitat construïda al llarg de segles. La Reial Fàbrica del Comte d’Aranda n’és el gran símbol. De camí cap al seu 300 aniversari, que tindrà lloc en 2027, estem avançant de manera decidida en la seua recuperació com a espai cultural i turístic de referència. El projecte de rehabilitació de la Nau Fundacional, amb una subvenció històrica de 3,3 milions d’euros del Govern d’Espanya, marcarà un abans i un després en aquest procés, reforçant la projecció nacional i internacional del conjunt.
Aquest llegat es completa amb el Museu de la Ceràmica, amb les rutes vinculades al patrimoni industrial i amb els murals ceràmics que transformen els carrers del poble en una autèntica exposició a l’aire lliure. Passejar per l’Alcora, pel seu barri antic... és, també, una experiència cultural, visual i emocional, on la ceràmica dialoga amb l’espai urbà i amb la vida quotidiana.
A Fitur també hem volgut posar l’accent en les celebracions que vertebren el nostre calendari i la nostra manera de ser poble. La Festa del Rotllo, que enguany arriba als 270 anys d’història, és un exemple únic de participació i identitat col·lectiva. Una celebració que transmet valors i memòria de generació en generació. La Setmana Santa, amb la Rompida de la Hora com a acte més reconegut, declarat Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco, projecta també una imatge potent i singular de l’Alcora, amb una intensitat que traspassa fronteres.
Al llarg de l’any, el calendari festiu de l’Alcora es completa amb moltes altres cites que formen part del fil que ens uneix: l’Albà (Bé de Rellevància Local); Sant Antoni, amb les fogueres i la Rècua Arriera; la festivitat de Sant Cristòfol; la Mocadorà; les festes majors del Crist; o propostes més recents que han sabut trobar el seu espai, com les jornades Al-Qura Medieval. Totes elles contribueixen a mantindre viu el poble, a generar activitat i a oferir al visitant una imatge real i diversa de l’Alcora.
Tot això es complementa amb un patrimoni històric i natural que ofereix moltes possibilitats: el Castell de l’Alcalatén, els paratges de Sant Vicent i Sant Cristòfol, l’embassament i els esports d’aventura, els senders i les rutes que connecten paisatge, història i activitat a l’aire lliure. A més, comptem amb una gastronomia d’interior arrelada i de qualitat, i d’una hostaleria que suma valor a l’experiència de qui ens visita.
Som conscients, també, dels reptes que tenim al davant. Continuar avançant en la recuperació del patrimoni, millorar la visibilitat com a destí d’interior i estructurar productes turístics són objectius clars. A tot això s’hi suma un desafiament important: la millora de l’oferta d’allotjament. L’Alcora no disposa actualment d’hotel, i sabem que és una peça clau per consolidar el creixement turístic. Des de l’Ajuntament estem treballant per a generar les condicions que faciliten aquesta inversió privada.
Estar presents en Fitur no és una decisió improvisada ni una qüestió d’aparador. És el resultat d’una reflexió sostinguda sobre quin model de poble volem construir i quin paper pot jugar el turisme en eixe futur. No parlem de créixer sense límits ni de transformar l’Alcora en allò que no és, sinó de posar en valor, amb criteri i coherència, recursos que ja tenim i que ens defineixen com a municipi.
Des d’ací, us convide a descobrir l’Alcora, a mirar amb atenció i a viure experiències autèntiques. Perquè el nostre poble és ceràmica, i molt més. És patrimoni, és celebració i és futur. I això, a la fira de Madrid, ho expliquem amb orgull i amb els peus ben arrelats al nostre territori.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV a la província de Castelló
