Almassora se muestra al mundo sin perder su esencia

Almassora tiene mucho que contar y, sobre todo, mucho que compartir. Nuestra presencia en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, busca mostrar al mundo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos avanzar como municipio. Lo hacemos con orgullo, con identidad y con la convicción de que el turismo debe ser una oportunidad que sume y muestre nuestra esencia.

En Madrid hemos llevado una propuesta basada en tres pilares que definen perfectamente nuestro modelo turístico: tradición, cercanía y experiencias auténticas.

La declaración de les Calderes como Fiesta de Interés Turístico Autonómico es, sin duda, uno de los grandes hitos. No es solo un reconocimiento institucional, es un homenaje al esfuerzo de generaciones de almassorins que han mantenido viva una celebración profundamente ligada a nuestra patrona, Santa Quitèria, y a valores tan nuestros como la generosidad, la convivencia y la solidaridad. Les Calderes no se entienden sin el sentimiento colectivo que las envuelve. Cada 22 de mayo, Almassora se transforma en un gran espacio de encuentro alrededor de la gastronomía y la tradición.

Otro paso importante ha sido la reapertura de la oficina de turismo. Contar con un espacio moderno, accesible y bien ubicado marca la diferencia para atender a quienes nos visitan. Informar bien, orientar mejor y acompañar al visitante es fundamental para construir una imagen sólida de Almassora como destino. Apostamos por un turismo cuidado, próximo y de calidad, donde cada persona se sienta bienvenida.

La ampliación del programa de visitas guiadas gratuitas es el tercer gran eje de esta apuesta. El éxito de participación nos demuestra que existe un interés real por conocer nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestros paisajes desde una mirada más profunda.

Playa con potencial

Almassora tiene una playa con un enorme potencial, un patrimonio histórico y cultural valioso, el entorno natural del río Millars y espacios tan singulares como Santa Quitèria. Queremos que quienes nos descubran lo hagan con los cinco sentidos y que quienes ya nos conocen tengan motivos para volver. Almassora aspira a ser un lugar que se recuerde, que se sienta y que se viva. Animo a todos a descubrir Almassora, merece la pena.

