Eclipsados

Escala a Castelló, Festival del Viento y eclipse del 12 de agosto de 2026. Son los tres grandes proyectos con los que ha acudido el Ayuntamiento de Castelló a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está celebrando estos días en Madrid.

¿Saben que llevó en enero de 2025 la alcaldesa, Begoña Carrasco, a Fitur? Sí, lo han adivinado: Escala a Castelló, Festival del Viento y eclipse del 12 de agosto de 2026. Impresionante la batalla de ideas de Carrasco y su concejala de Turismo para apostar por nuevas iniciativas.

Escala a Castelló fue una iniciativa del anterior gobierno de progreso liderado por el PSPV. Y es necesario destacar que ahora se continúa apostando por él porque saben que es un proyecto turístico de impacto económico para nuestra ciudad.

El Festival de Viento es un buen evento para dinamizar las playas de nuestra ciudad, con la destacada implicación de los empresarios, pero dirigido más al visitante local que a captar turistas llegados desde fuera.

Del eclipse, qué decir de un eclipse que parece que se lo haya inventado la alcaldesa. Está bien aprovecharlo y crear un programa de ocio a su alrededor. Pero no nos lo venda como algo singular, señora Carrasco. Porque Galicia, Castilla León, Navarra y Aragón, con sus capitales de provincia y decenas de pueblos, también acuden a Fitur con el eclipse como producto turístico. Dígale a su concejala, la negacionista del cambio climático, que se gane el sueldazo que cobra y se lo curre un poco más.

Castelló, en Fitur, está eclipsado.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló