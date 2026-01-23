IA Municipal

Este martes, el Grupo Socialista en la Diputación de Castellón hemos votado favorablemente la Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial. Lo hemos hecho desde el reconocimiento y la responsabilidad, conscientes de que no estamos ante un documento cualquiera, sino ante una herramienta que puede marcar un antes y un después en la manera en la que las administraciones públicas afrontamos la transformación digital que estamos viviendo.

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad cotidiana. Ya forma parte de nuestro día a día y, cada vez más, también de la gestión pública. La cuestión clave no es si debemos incorporarla, sino cómo lo hacemos, con qué límites y con qué propósito. Y es ahí donde esta estrategia acierta.

En primer lugar, es necesario felicitar a la Diputación y, muy especialmente, al equipo técnico que ha hecho posible todo este trabajo. No estamos, y que insistir en ello, ante un texto retórico ni ante una declaración de intenciones, sino ante una estrategia sólida, rigurosa y bien aterrizada, que combina visión de futuro con respeto al marco legal, a la ética pública y a los derechos de las personas. Un planteamiento que huye tanto del optimismo irreflexivo como del pesimismo estéril, alejado de la realidad.

Esta estrategia no se entiende sin el papel de los técnicos municipales ni sin la experiencia acumulada en los ayuntamientos. La Diputación ejerce aquí un liderazgo cooperativo, acompañando, orientando y apoyando, pero siempre desde el respeto a la autonomía local. Y eso resulta fundamental en una provincia diversa, con municipios grandes y pequeños y realidades muy distintas.

Uno de los principales aciertos del documento es dejar claro que la inteligencia artificial no es un fin en sí misma, sino una herramienta al servicio de un mejor servicio público: más eficiente, más justo y más cercano. Puede ayudar a agilizar trámites, a optimizar recursos, a mejorar la atención ciudadana, a reducir la burocracia y a tomar decisiones mejor informadas. Pero nunca puede ni debe sustituir el criterio humano ni el liderazgo político.

Por eso es tan importante el enfoque prudente y responsable que plantea la estrategia. No se trata de imponer soluciones ni de invadir el ámbito municipal, sino de definir marcos éticos claros, evaluar riesgos, garantizar supervisión humana, reforzar la protección de datos y, sobre todo, generar confianza. Y esto es clave, porque los ayuntamientos son la administración más cercana y, precisamente por ello, la más exigida y observada por la ciudadanía.

Hablar de inteligencia artificial es también hablar de valores. La tecnología no es neutral: refleja las prioridades de quienes la diseñan y la utilizan. Por eso, innovar no puede significar deshumanizar, ni modernizar puede suponer perder proximidad. El reto es avanzar sin dejar, como es lógico, a nadie atrás.

En este camino, merece una mención especial el trabajo llevado a cabo desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la reciente Guía de uso de la inteligencia artificial en el ámbito local, concebida para ayudar a los ayuntamientos a avanzar con seguridad jurídica, ética y sentido común. He tenido el honor de participar en la elaboración de esta primera guía, fruto del trabajo conjunto de municipios y personas expertas de toda España, precisamente con una idea central: que la modernización tecnológica no se haga a ciegas, ni desde la improvisación, sino con reglas, garantías y una orientación práctica para quienes gestionan lo público en el día a día.

Ayuda para los ayuntamientos

Desde el Grupo Socialista defendemos una inteligencia artificial útil, comprensible y gobernada, que ayude a todos los ayuntamientos a prestar los mejores servicios sin perder, para nada, proximidad ni humanidad. Una innovación que refuerce la confianza ciudadana, respete la autonomía local y garantice que el progreso tecnológico vaya siempre de la mano del progreso democrático y social.

Por todo ello, hemos apoyado esta Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial. Porque suma, porque genera seguridad y porque respeta el mundo local. Y cerramos con un deseo compartido: que sigamos trabajando todas las administraciones unidas para que la inteligencia artificial se convierta en una verdadera oportunidad al servicio de las personas y del bien común, con una especial atención a aquellos municipios más pequeños.

Ahora toca seguir trabajando para avanzar, con rigor y responsabilidad, en la inteligencia artificial municipal.

Alcalde de Vila-real