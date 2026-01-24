Castellón es otra cosa. Bajo este lema hemos presentado en la Feria Internacional de Turismo Fitur a nuestra ciudad como el mejor destino para disfrutar de los momentos de descanso todo el año. Somos una ciudad mediterránea con muchas particularidades que nos hacen únicos y de ahí la importancia de incidir en esta autenticidad que nos describe y que hace posible que quien nos prueba, repita.

Como bien saben, el turismo es uno de los grandes pilares en los que se sustenta la Tercera Transformación de Castellón en la que el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir viene trabajando desde hace dos años y medio. El turismo es clave para el futuro de esta ciudad y, por ello, esta semana, en Madrid, hemos dado a conocer una oferta que une cantidad, variedad y, sobre todo, calidad. Una propuesta muy interesante que suma los atractivos propios de nuestra tierra: playas amplias y de arena fina y dorada, buen clima y una excelente gastronomía; con la avalada experiencia que tenemos en la organización de congresos y eventos deportivos y que está cumpliendo el objetivo de desestacionalizar el turismo. Los datos así lo evidencian. Entre septiembre de 2024 y el pasado agosto de 2025 se produjeron 476.899 pernoctaciones turísticas, lo que supone un incremento anual del 15,86%. Y si sumamos a las personas alojadas en apartamentos turísticos, llegamos a las 510.459 pernoctaciones.

Como les comentaba, los congresos y los eventos deportivos se han convertido en dos excelentes aliados para contar con visitantes todo el año. Un perfecto escaparate de nuestra capital y un nicho de mercado en el que tenemos mucho que ganar.

En el caso de los primeros, en 2025 nuestra ciudad acogió más de 30 congresos y encuentros profesionales que reunieron a más de 5.000 personas fuera de la temporada alta que comieron, compraron y se pasearon por Castellón, convirtiéndose en embajadores de la capital de la Plana. Lo mismo sucedió con las citas deportivas, que nos han consolidado como Capital del Deporte. No me hace falta mirar atrás para poner ejemplos pues, esta misma semana, somos la sede tanto de las semifinales (jugadas el martes y el miércoles) como de la final de esta tarde de la Supercopa Femenina de Fútbol, que han citado en el SkyFi Castalia a las mejores jugadoras del mundo, las estrellas del Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club.

Para seguir ofreciendo nuestra mejor imagen acabamos de abrir el Castellón Convention Bureau, una oficina que centralizará la gestión de este tipo de eventos. El objetivo es que quien nos elija como sede se sienta acompañado y, como les decía antes, repita. Para ello, apostamos con la colaboración público-privada que tan buenos resultados nos está dando.

Si hablamos de buenos resultados, este año seguimos apostando por eventos que se han convertido en estandarte de Castellón. Me refiero a Escala a Castelló y el Festival del Viento, que llegan cargados de novedades para mantener e incrementar el interés por estas citas imprescindibles. Además, incorporamos una propuesta muy especial. Seguro que ya saben que el próximo 12 de agosto se producirá un eclipse solar total. Un momento histórico en el que Castellón tendrá un papel protagonista pues, como confirman los expertos, Castellón, nuestro planetario y nuestras playas serán el mejor lugar para vivirlo. Es una gran oportunidad para convertir a nuestra ciudad como destino estival para miles de seguidores de los fenómenos astronómicos.

De nuevo, aprovechamos las oportunidades para dar a conocer nuestra mejor versión y ya tenemos cerrada una programación que amplificará la magia del eclipse. Una agenda de actos que se iniciará en febrero, con exposiciones, sesiones de observación solar, un ciclo de conferencias…. Y que vivirá su momento álgido el 12 de agosto, cuando nuestro litoral vivirá la fiesta del eclipse. Esa jornada, los mejores y más prestigiosos divulgadores científicos de nuestro país como Javier Santaolalla, Josep Calatayud o la castellonense Rocío Vidal, conocida como La Gata de Schrödinger, estarán a pie de playa ofreciendo ponencias e interactuando con el público. Habrá talleres para toda la familia y no faltará un espectáculo de primer nivel, ni más ni menos que el que se merece un cita histórica como esta.

No me quiero olvidar de las fiestas de la Magdalena, que también tienen su espacio especial en Fitur y en las que ya estamos trabajando desde hace meses para que, de nuevo, se conviertan en un excelente momento para conocer y enamorarse de Castellón. También en eso somos otra cosa.

Yo ya estoy enamorada de Castellón. ¿Y ustedes? Seguimos.

Alcaldesa de Castelló