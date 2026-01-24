Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paellas BenicàssimMuere en el incendioEstafa en CastellónNueva apertura SaleraRestaurante Castellón The ForkAgenda fin de semana
instagramlinkedin

Opinión | LA RÚBRICA

Mª Ángeles Mateu

Mª Ángeles Mateu

Pel nostre futur

El tancament de l’última oficina bancària de les Useres i la desaparició del caixer automàtic no és una anècdota local ni una decisió purament empresarial. És un nou símptoma d’un problema estructural que afecta els pobles menuts: la pèrdua progressiva de serveis bàsics que fan possible una vida digna.

Fins ara, l’oficina obria només tres dies a la setmana, però era essencial per a moltes persones majors, per a qui no pot fer les gestions de manera digital i per al funcionament quotidià del municipi. Substituir-la per un autobús bancari ambulant no és una solució real, sinó una resignació que normalitza la desigualtat territorial de tota la nostra comarca.

Durant setmanes, el PP va assumir com a inevitable la pèrdua del banc i del caixer. No ha sigut fins que, des de l’oposició, Avancem pel Poble – Compromís vam fer una crida pública als mitjans i vam apel·lar a la responsabilitat de govern de l’Ajuntament i de la Diputació de Castelló, que ací no es va moure un dit.

Mobilització

Ens alegra qualsevol pas de les administracions que vaja en la bona direcció, però els pobles no viuen d’anuncis, sinó de fets. A les Useres ja hem demostrat que la mobilització del veïnat és decisiva: ho vam fer per aconseguir una escola digna i per defensar el nostre territori. No podem abaixar la guàrdia. Per això, continuem defensant, totes i tots junts, els serveis i el futur del nostre poble.

Portaveu d'Avancem pel Poble-Compromís a les Useres

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents