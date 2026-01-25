¿El AVE o el pajarraco?

El gobierno del PSOE de Felipe González trajo el AVE a España, y lo cuidó mucho. El gobierno del PP de José María Aznar amplió las rutas y las cuidó. El gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero también amplió sus rutas y las cuidó. El gobierno del PP de Mariano Rajoy, por el contrario, empezó a descuidar a la gallina de los huevos de oro. Dicho esto, lo del gobierno del PSOE de Pedro Sánchez no tiene perdón. El sanchismo está asfixiando el AVE. Es una sombra de lo que fue, tanto por puntualidad como por calidad, servicio y velocidad. Lo del traqueteo ya es un escándalo. Un drama, de hecho.

La ruta que une, o debía unir, Castellón con Madrid es de risa. Según la semana, o el día, o la hora se cancelan los trenes sin que los pasajeros sepan bien el porqué. Lo más seguro es que acudan por sus medios a la estación Joaquín Sorolla de Valencia y embarcar allí hacia la capital del reino. Ahora, por desgracia mayúscula, se ha limitado la velocidad a 160 km/h. La ampliación de la línea desde Valencia hasta Barcelona está causando gravísimas molestias a los usuarios. Es la obra de nunca acabar.

Y a todo esto, sumamos con enorme pesar la tragedia de Adamuz. No voy a ahondar en ello pues doctores tiene la iglesia. Que hablen los técnicos. A buen seguro, sus conclusiones serán demoledoras para el ministerio.

No voy a aconsejarles viajar en coche, pues el mantenimiento de la red de carreteras también deja mucho que desear, así que me permitiré la idea loca de recomendarles viajar en dirigible, biplano o globo.

Escritor