Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Graduar-se no és un adeu: la xarxa alumniSAUJI
Les emocions de les últimes cerimònies de graduació encara es perceben en els passadissos de l’UJI. Representen el colofó d’una etapa vital per a molts estudiants i el punt de partida de noves il·lusions i projectes. Per a l’UJI, les graduacions no són un comiat, no són un punt final, sinó un punt i seguit en la biografia dels nostres titulats i titulades que, a més, és també la nostra.
Més de 1.300 estudiants i estudiantes de 34 graus de l’UJI han participat en els actes oficials de graduació, i prop de 4.000 familiars i amics els han acompanyat amb orgull i alegria, celebrant la culminació d’una etapa formativa que els ha preparat per a afrontar amb èxit el seu futur professional.
Històricament, la relació entre l’estudiantat i la seua acadèmia acabava amb el lliurament del diploma. Hui, eixe model no és adequat. En un món que canvia a una velocitat vertiginosa, la universitat ha de ser un port base al qual sempre es puga tornar. Mantindre el vincle amb la institució on et vas formar no és només un exercici de nostàlgia; és una decisió estratègica i un compromís amb el creixement personal i professional mutu.
Diversos són els motius, però ningú negarà que l’aprenentatge és i ha de ser permanent. La formació ja no es limita a un grau o un màster; l’actualització constant és més que una necessitat.
A través del programa AlumniSAUJI, la Universitat ofereix eixe vincle perquè siga possible no perdre de vista activitats de formació, accés a la investigació d’avantguarda i altres recursos que permeten als nostres professionals estar sempre a la frontera del coneixement i la cultura. Més encara, formar part d’una comunitat d’alumni obri portes a col·laboracions i sinergies institucionals, personals i professionals que difícilment es troben en altres llocs; es tracta d’un gratificant exercici de networking entre els qui pertanyen a una mateixa alma mater que, sens dubte, obri la porta a complicitats immediates en l’àmbit personal i en el professional.
Així ho senten els més de 35.000 titulats i titulades de l’UJI que mantenen la vinculació activa amb la Universitat Jaume I formant part d’AlumniSAUJI, la xarxa de l’antic alumnat, que els permet seguir connectats i continuar formant-se i desenvolupant habilitats professionals i socials, així com gaudir dels serveis de la que sempre serà la seua universitat. En particular, la xarxa AlumniSAUJI ofereix l’oportunitat d’aportar testimonis i experiències als qui són i seran estudiantat de l’UJI, proposar i fer divulgació o formació, col·laborar amb l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) exercint labors de mentoria i de supervisió de pràctiques o, fins i tot, obrir oportunitats laborals als titulats i titulades fent créixer eixa xarxa.
I és que el prestigi d’una universitat no el determinen únicament les seues magnífiques instal·lacions, la internacionalització, la implicació amb el territori a què pertany, el lloc que ocupa en els rànquings…, també el proporciona l’empremta que els seus titulats i titulades deixen en la societat. El component de retorn social és un intangible d’alt valor. Els antics alumnes són els millors ambaixadors del que significa ser UJI, són l’essència del que implica ser comunitat universitària: una cadena de coneixement i suport que no es trenca amb el pas dels anys.
Aquest vincle es nodreix del compromís i la generositat dels qui creuen en el valor de la nostra comunitat. Un clar exemple és la labor de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI (SAUJI). En aquest sentit, és de justícia reconèixer i agrair profundament la trajectòria de José María Arquimbau, hui president honorífic de SAUJI després de molts anys de direcció de l’associació, la seua dedicació i implicació ha sigut clau per a consolidar aquesta xarxa d’afectes i col·laboració. El seu llegat ens permet hui mirar al futur amb optimisme en donar la benvinguda a Rosa Grau com a nova presidenta. La seua experiència, visió i lideratge seran fonamentals per a continuar teixint aquesta xarxa.
Als qui acabeu de graduar-vos: no tanqueu aquesta porta en eixir. La Universitat continua sent la vostra casa. Us hem vist créixer, esforçar-vos i triomfar. Ara, volem veure-vos transformar el món i volem seguir acompanyant-vos en eixe viatge.
L’orgull de pertinença és un fil invisible que ens uneix. Continuem teixint junts el futur de la nostra institució. Perquè una vegada que eres part de l’UJI, ho eres per sempre.
Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat de l'UJI
