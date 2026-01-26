Opinión | A FONDO
Fitur quan tenim projecte turístic
Cada any, Fitur es converteix en un gran aparador on ciutats i territoris expliquen qui són i, sobretot, cap a on volen anar. Per a mi anar a Madrid a Fitur no és anar a una festa de promeses o de fotos boniques. Per a la Vall d’Uixó enguany ha sigut un exercici de claredat, de rendició de comptes i de visió de futur. No hem anunciat el que algun dia voldríem fer, sinó que hem mostrat el que ja està en marxa i serà una realitat molt prompte.
La Vall ha estat a Fitur, la fira de turisme més important del món, amb una estratègia turística definida, amb projectes reals i amb una idea clara: el turisme és una política pública que ha d’estar al servei del desenvolupament local, de l’economia i de la qualitat de vida de la ciutadania. No és una ocurrència, ni una moda passatgera. És una aposta de ciutat.
Durant molts anys, la Vall ha comptat amb un atractiu turístic excepcional, les Coves de Sant Josep, que continuen sent el nostre principal motor, amb més de 240.000 visitants anuals. Però també hem sigut conscients d’una realitat: érem, en molts casos, un lloc de pas. El repte era clar: com aconseguir que el visitant es quede més temps, que descobrisca més coses, que compre al comerç local i menge a l’hosteleria local, que s’allotge i que torne. En definitiva, com convertir-nos en una destinació amb experiències diverses i complementàries.
D’eixa reflexió naix l’estratègia turística que hem presentat a Fitur. Una estratègia que no se sustenta en una sola actuació, sinó en un conjunt coherent de projectes que connecten patrimoni, natura, sostenibilitat i ciutat. El nou parc aquàtic municipal és, sens dubte, una de les peces clau d’este model. Amb una inversió de més de 4 milions d’euros de fons propis (possible gràcies als beneficis de les Coves) i amb obertura prevista per a l’estiu de 2026, transformarà l’espai de les antigues piscines d’estiu en un complex modern, familiar i de gestió pública.
Este parc aquàtic no és només una nova atracció turística. És, sobretot, una instal·lació pensada perquè la gaudisquen els vallers i les valleres. I alhora un recurs més per complementar l’experiència de qui visita les Coves de Sant Josep. Una aposta pel turisme familiar i de qualitat que evidencia que allò públic pot ser modern, atractiu i ben gestionat. I que el turisme, quan està ben plantejat, millora la ciutat per a qui hi viu.
Juntament amb este projecte, la Vall està desenvolupant una bateria d’actuacions finançades amb fons europeus Next Generation que estaran finalitzades al llarg de 2026 i que vertebren el que hem anomenat el Camí de l’Aigua. No són projectes aïllats, sinó una estratègia integrada: l’excavació i museïtzació del Poblat de Sant Josep, la rehabilitació de la Fàbrica de la Llum com a Museu Arqueològic Municipal, la renaturalització d’espais, la creació de recorreguts per a vianants i la connexió amable entre el nucli urbà i el paratge.
Parlem d’una manera d’entendre el turisme que cuida el territori perquè dure, que posa en valor el patrimoni sense degradar-lo i que entén la sostenibilitat no com un eslògan, sinó com una necessitat. Fugim del turisme massiu i extractiu, i apostem per un model que respecta, que explica i que genera oportunitats econòmiques reals.
Res d’això naix ara. Fitur no és el punt de partida, sinó un moment per mostrar el resultat de més de 10 anys de treball coherent. D’una manera de governar basada en la planificació, en aprofitar oportunitats com els fons europeus i en executar projectes que durant dècades havien sigut només paraules i promeses sense complir. Quan tens projecte, Fitur no és postureig: és explicar què estàs fent i què vindrà.
I ací m’agradaria fer una reflexió que crec necessària i que ja he fet altres vegades. És comú que els vallers i valleres ens autoflagel·lem dient que a la Vall «no hi ha res». I no és cert. Pocs municipis poden dir que tenen una oferta turística, cultural i patrimonial tan potent i, sobretot, en plena transformació. Ens ho hem de creure més. Hem de ser millors ambaixadors de la nostra ciutat. Per autoestima col·lectiva, però també perquè la confiança en el que som és clau per al futur que volem construir.
El turisme que defensem no és un fi en si mateix. És una eina per generar activitat econòmica, ocupació i orgull de poble. És una manera d’obrir la Vall al món sense perdre la nostra identitat. I és també una mostra de com la política, quan es fa amb sentit, pot transformar realitats. A Fitur no hem anat a vendre fum ni a prometre impossibles. Hem anat a explicar un projecte sòlid, amb inversions en marxa i amb una estratègia clara. Perquè el futur turístic de la Vall no es construeix amb improvisació, sinó amb treball, visió a llarg termini i estima per la ciutat i la seua gent. I en això estem.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
