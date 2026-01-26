Opinión | LA RÚBRICA
Frenar la okupación
La vivienda y la dificultad para acceder a ella se han convertido en uno de los principales problemas de los españoles. Una situación que se agrava especialmente entre los jóvenes, atrapados por la precariedad laboral y los altos precios de compra y alquiler, que impiden construir un proyecto de vida estable.
A esta realidad se suma un problema cada vez más grave: la okupación, que no solo afecta a la propiedad privada, sino que deteriora barrios enteros y rompe la convivencia.
En la Vall lo sabemos bien. Especialmente en zonas como la calle Alfondeguilla, donde los vecinos llevan cuatro años de auténtica pesadilla. Cuatro años de convivencia alterada, de pérdida de tranquilidad y de inseguridad constante. Los vecinos ya no pueden más y sienten un abandono total.
Frente a la inacción del gobierno local, el Partido Popular sí tiene un plan para estos casos: desalojos en 24 horas, corte de suministros en viviendas okupadas y freno a los empadronamientos ilegales.
Un plan serio que ya ha sido presentado en el Senado y aprobado, demostrando que hay alternativas cuando existe voluntad política.
Mientras tanto, Tania Baños afirma no poder hacer nada, pero la realidad es que el PSOE, vota en contra de cualquier medida para combatir la okupación. Y sigue bloqueando estas iniciativas frenando su tramitación en el Congreso, donde controla la Mesa.
Los vecinos de la Vall necesitan un gobierno que les defienda, que garantice seguridad y convivencia, y que deje claro que la ley está para cumplirse, no para amparar a quienes la incumplen.
Portavoz del PP en el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó
