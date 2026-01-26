IA, un reto del presente y del futuro

Dentro de las conversaciones que mantenemos en diferentes ámbitos, con la familia, nuestro entorno, en el trabajo, etc. se cuelan las siglas IA de una manera que hasta no hace mucho no sabíamos su significado. Actualmente, se ha perdido la necesidad de que las definamos, ya que se han integrado de manera natural dentro de nuestro vocabulario. Lo que debemos tener claro, es que la IA ha venido para quedarse y convivir en nuestro día a día. Las voces que se alzan remarcando lo catastrófico que puede resultar para el mundo laboral, no va a evitar el que se integre en el mismo. En su momento ya hubo reticencias a otros tipos de avances tecnológicos. Hubo una época en la que los diseñadores rechazaban los programas de diseño como medio para hacer cartelería y maquetación, hoy en día todo ello está integrado en todas las imprentas. Esto, dio lugar a los letreros de Imprenta Digital tan habituales hoy y aceptamos con normalidad enviar a nuestra antigua tienda fotocopiadora un correo electrónico o un mensaje con los documentos que necesitamos para impresión.

Dicho esto, desde el sindicato UGT FICA PV, estamos reivindicando tener un marco protector laboral que permita que esta herramienta sirva para la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y que estas no sean recortadas. La IA la abordamos desde la perspectiva de una transición justa, se debe dar la formación a las personas trabajadoras en su manejo, permitir una mejor conciliación familiar puesto que su integración va a dar paso a una mejora en la productividad de las empresas y por lo tanto debe derivar en jornadas laborales más cortas. Dentro de esta transición, hay que dotar a los delegados y delegadas de la información del uso de la IA en la empresa, como puede ser en la selección de personal, rendimiento en el puesto de trabajo y cualquier uso que se haga en la que las personas trabajadoras puedan verse afectadas. UGT FICA Comarques de Castelló va a estar colaborando para que el diálogo social en el seno de las empresas se lleve a cabo, marcando en el presente el futuro justo que deseamos.

Secretario General de UGT FICA Comarques de Castelló