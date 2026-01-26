El pueblo iraní, más persa que chiita, esta en lucha, por la libertad y para comer. La dictadura teocrática islámica de los ayatolas, que gobiernan desde 1979, ha establecido un sistema opresor donde las mujeres son objetos (sin que las feminazis occidentales digan ni pío) y los homosexuales delincuentes, donde se producen numerosas ejecuciones y multitud de detenciones a cualquiera que discrepe. Curiosamente, la ultraizquierda, Podemos, Sumar, etc. está a favor de esta situación e incluso cobraban de ellos en Hispan TV, cuanta hipocresía y qué repugnante.

Como cabe esperar, la represión brutal contra las protestas no se ha hecho esperar, atroz. Se habla de 12.000 muertos, decenas de miles de detenidos y torturados, al menos la amenaza americana parece que ha parado las múltiples ejecuciones. Por supuesto, han cortado las comunicaciones para que el mundo no sepa lo que pasa. Aunque algo nos llega a través de Starlink.

Se dice que la revuelta empezó en los mercados y que rápidamente se unió la población. Y es que en uno de los países más ricos del mundo, no tienen ni para comer o beber, en los últimos seis meses la moneda se ha devaluado un 40%. Han dilapidado su dinero en corrupción, extender sus ideas religiosas radicales y financiar terroristas. Y esos métodos son los que usan contra su población, incomprensibles para nosotros, inhumanos, cuelgan en las plazas a los homosexuales, lapidan a mujeres por llevar mal el velo... Ojalá que el pueblo logre una democracia laica y triunfe la libertad.

Notario y doctor en Derecho