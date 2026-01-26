Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
41ª edición de la Media Maratón de CastellónTiempo en CastellónNuevo supermercadoMuerte absurdaMata a un chico de 13 añosCarné de cocheJubilados 100% de la pensión
instagramlinkedin

Opinión | EL TURNO

Carmina Ballester

Carmina Ballester

Onda es turismo de calidad

El artículo que hace unas semanas nos dedicó National Geographic, recomendándonos como destino de interés preferente, fue una verdadera alegría y un respaldo al trabajo que, desde hace seis años, estamos desplegando para convertirnos en un gran destino para turistas y viajeros de todo el mundo. Y sumamente premonitorio: solo unos días después se hacían públicas las cifras de visitantes correspondientes al cierre del año 2025, y nos daban el mejor resultado de nuestra historia: más de 75.000 turistas nos eligieron para ser destino de sus días de vacaciones y de su interés por los elementos arquitectónicos, testigos de una historia milenaria; por la mejor gastronomía; por el turismo familiar y activo; por nuestras fiestas más arraigadas; por el paisaje natural más envolvente y puro; y por esa tradición cerámica que nos hace depositarios de un legado cultural único en el mundo.

El trabajo bien hecho y constante da sus frutos, y en Onda empezamos a notarlos. Y a no sentirnos nunca satisfechos, claro, que eso va muy en el ADN ondense. Siempre hay que continuar trabajando y sumando recursos turísticos de primer nivel que nos hagan cada día más atractivos para quienes nos visitan.

Por eso, la semana pasada el Ayuntamiento de Onda volvía a Fitur, la feria turística más grande del mundo, para presentar un nuevo recurso que se sumará a la ya amplia oferta de Onda: el Palacio de las Sombras. Un proyecto apasionante que sacará a la luz los vestigios del gran palacio andalusí, que ha esperado paciente durante siglos para volver a mostrar todo su esplendor.

Ni un solo año ha faltado el Ayuntamiento de Onda a esta gran cita desde que nosotros gobernamos, y todos estos años hemos presentado proyectos que se han hecho realidad: la Torre de la Prisión, la iluminación de nuestro espectacular Castillo de las 300 Torres y tantos otros proyectos que nos han llevado a ser ese destino preferente.

Antes, con el PSOE y Compromís, hemos estado ausentes demasiadas veces y sin ningún proyecto que ofrecer. En turismo, no solo es meritorio haber alcanzado la cifra histórica de 75.000 turistas, también lo es haber revertido una tendencia de total abandono por parte del PSOE y Compromís. No se creyeron jamás el potencial turístico de Onda y no lo trabajaron. Estaban profundamente equivocados, y lo hemos demostrado con hechos.

Alcaldesa de Onda

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents