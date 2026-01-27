Opinión | PECES DE CIUDAD
La bondad
«Troylo, compañero irrepetible mío. Llegaste a ser yo mismo pero de otro modo. ¿Pueden morir del todo unos ojos que se han mirado tanto, se han entendido tanto, se han consolado tanto?»... Así se despedía Antonio Gala, en su sección Charlas con Troylo, de su amado perro al que dedicó artículos en El País Semanal, allá por los años ochenta. He pensado en Troylo desde que leí en la prensa la noticia del rescate de Boro, el perro mestizo de Ana y Raquel, supervivientes del trágico accidente de Adamuz. En medio de tanto horror, dolor y tristeza, conmovidos por la muerte de tantas personas, por tantas heridas, el perro Boro ha significado la esperanza y la bondad de un relato maldito. Es imposible olvidar la imagen de Ana magullada, cubierta por una manta, con el rostro lleno de apósitos para sanar sus heridas y recordando que vio a su hermana Raquel pensando que estaba muerta. Raquel, embarazada de cinco meses, sobrevive en la UCI. Y Ana también suplicó que encontráramos a Boro, su perro, uno más de la familia, que tras el accidente, en estado de pánico, escapó. Esta imagen, estas palabras, sobrecogieron.
El rescate de Boro, con final feliz, ha sido otro ejemplo más de colaboración ciudadana e institucional. La imagen de Ana, de nuevo, ahogaba el llanto que resbalaba por su cara contusionada dando las gracias. Boro era uno más de la familia. Pero, frente a los buenos gestos, a la bondad, a l a belleza de un relato entre tanto ruido, falsedad y fealdad, han surgido hordas de reaccionarios, de odio, de ignorancia. El rescate de un perro se ha convertido en carnaza para quienes ensucian la comunicación. No ha sido un despilfarro ni una tontería como dicen, ha sido un gesto de amor sublime, algo revolucionario en los tiempos que corren.
Periodista
Suscríbete para seguir leyendo
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Marcelino, tras la derrota del Villarreal ante el Real Madrid: 'Nos ha faltado tomar mejores decisiones
- Accidente en Castellón: colisión frontal entre dos coches en la CV-15 en Vilafamés
- Aemet modifica su previsión en Castellón: rachas huracanadas de 130 km/h
- Un pueblo de Castellón celebra la última fiesta de Sant Antoni de la comarca y pacta el traslado de la hoguera
- El carné del coche va a la baja: cuatro de cada diez jóvenes de Castellón ya no lo obtienen
- Un terrible suceso con una víctima de solo ocho años y una muerte absurda en dos pueblos de Castellón
- De edificio de alto standing a bloque vacío: casi dos décadas esperando licencia de primera ocupación en Vila-real