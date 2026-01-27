No he leído la exitosa novela de David Uclés, La península de las casas vacías (Siruela, 2024). Vendidos más de trescientos mil ejemplares y su novel autor acaba de ganar el prestigioso Premio Nadal, incorporándose al plantel de Editorial Planeta. En los foros literarios a los que me he asomado y en las opiniones de notables críticos he encontrado el reconocimiento mayoritario a la obra de Uclés, si bien es cierto que no he detectado medianías: o gusta mucho o no gusta nada, que de esto último también lo hay. Recientemente, Arturo Pérez-Reverte glosaba el realismo mágico made in spain de Uclés: «No es una novela histórica, es literatura. Es una novela interesante» y remataba el elogio refiriéndose al autor: «Es un chico listo, muy listo», no solo por la calidad de su escritura, sino también por la cuidada puesta en escena indumentaria incluida, con la boina que lo acompaña a todas partes.

Poco ha durado la dulce opinión del colega Pérez-Reverte. El domingo Uclés anunciaba en redes sociales la decisión de no participar en las jornadas de la XI Edición de Letras de Sevilla de Cajasol, bajo el título 1936: La guerra civil que todos perdimos, iniciativa coordinada por Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra. El desplante, a una semana vista, de la radiante estrella, sin duda astutamente premeditado pues conocía con antelación la nómina de participantes, lo justifica ante la presencia de José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros, este último exportavoz de Vox y presidente de la Plataforma Atenea. Al respecto, el conciliador Uclés ha sido directo: «No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos». Realmente desalentador desde el punto de vista intelectual, aunque seguramente fructífero para los intereses de quien está consolidando imagen y estilo dirigidos a congraciarse con un público determinado. El ingenio no va reñido del oportunismo.

Ante la inesperada jugada de Uclés, los compañeros Pérez-Reverte y Vigorra han quedado estupefactos, destacando que Letras de Sevilla «se trata de un foro de debates amplio, ecuánime, sin adscripción ideológica alguna». Los acreditados periodistas no han ido con medias tintas: «El sectarismo y la ignorancia de David Uclés son un claro indicio de que hay sectores ideológicos en España que no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones». El líder de IU, Maillo, ha seguido la senda de Uclés, también de la mano del oportunismo ha dicho no estar de acuerdo con el enfoque de las jornadas, cuando meses atrás sí lo estaba. Pérez-Reverte y Vigorra alertan de «lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ellas y de ellas». Este año se cumple el 90 aniversario del inicio de la guerra civil, terrible episodio de nuestra historia. Las dos Españas lograron reconciliarse en la Transición, gracias a la generosidad de Carrillo, Felipe, Suárez, Fraga y la voluntad de Juan Carlos I. Más tarde llegó Zapatero y vuelta a empezar.

Periodista y escritor