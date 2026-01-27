Nos funden a negro

Imagina tener que recorrer 40 kilómetros para sacar diez euros con los que comprar el pan o pagar en la farmacia. No es una exageración distópica; es la realidad a la que el Consell del PP está condenando a los vecinos del Alto Palancia y Mijares. A partir de este mes, muchos cajeros automáticos se quedarán en negro, dejando a nuestros pueblos en una situación de vulnerabilidad financiera sin precedentes.

Esta bofetada al interior no es fruto del azar ni de una ley fantasma, como intenta hacernos creer el PP para tapar su incompetencia. Es el resultado de dejar morir un contrato de cuatro años que el gobierno de Ximo Puig activó en 2021 para garantizar la igualdad de oportunidades. El PP conocía la fecha de caducidad y no renovó el servicio. Mientras nosotros nos preocupamos por el día a día, ellos han pasado el año buscando cómo salvar al soldado Mazón, dejando nuestros problemas en un plano irrelevante. Quienes vivimos en comarcas de interior sabemos que retirar este servicio es desertizar la economía local. Pero, sobre todo, es un golpe a la dignidad de nuestros mayores y a nuestro futuro. Retirar servicios básicos es lo opuesto a lo que exige una lucha real contra la despoblación. Y lo repetiremos mil veces: tenemos derecho al mismo nivel de servicios que todos los valencianos, vivamos donde vivamos.

Nuestras comarcas, así como l’Alcalatén, l’Alt Maestrat y Els Ports, no aceptamos excusas mediocres. Exigimos soluciones inmediatas para afrontar el reto demográfico con garantías. Señores del PP, no somos ciudadanos de segunda. Gobernar es estar al lado de la gente, no darle la espalda. Arreglen este lío, que es solo suyo, y dejen de buscar culpables fuera.

Secretaria general del PSPV-PSOE del Alto Palancia-Mijares