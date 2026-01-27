Sentimientos encontrados

Acabamos de concluir en Benicàssim la semana de fiestas patronales en honor a Sant Antoni y Santa Àgueda, unas celebraciones muy nuestras, arraigadas en las costumbres y en nuestra historia, y lo hacemos con esa mezcla de cansancio sereno y gratitud sincera hacia todas las personas que lo han hecho posible, desde nuestras reinas, festeres y festers y su corte de honor, que han representado a Benicàssim con ilusión, hasta los voluntarios, las peñas, la Policía Local, las brigadas y el personal municipal, cuyo trabajo ha sido decisivo para que todo saliera bien.

Han sido días de convivencia, de tradición y alegría, que nos ha permitido volver a convertir a Benicàssim en capital de nuestra provincia con el tan esperado Día de las Paellas, pero también de conmoción y dolor por la tragedia provocada por el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que nos llevó a detenernos por unos días y a entender enseguida que las personas están por encima de los actos lúdicos y que lo primero debía ser el respeto, el duelo y la solidaridad con las víctimas y sus familias.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Benicàssim, tomamos la decisión de suspender parte de los actos festivos programados, conscientes de que detener la celebración de unas fiestas no significa renunciar a nuestras tradiciones, sino dignificarlas. Significa saber cuándo es momento de celebrar y cuándo, ante el dolor de una tragedia como la vivida, corresponde el recogimiento y el silencio como muestra de respeto. Benicàssim y sus vecinos han sabido una vez más, expresar su empatía y mostrar su solidaridad hacia quienes han visto truncadas sus vidas, sumándonos con ello al duelo y tristeza de toda la sociedad española. Pero esta tragedia, que nos ha conmovido profundamente y nos ha golpeado a todos sin excepción, no puede quedarse únicamente en el ámbito del luto institucional, porque una semana tan dura como la que acabamos de vivir, marcada por accidentes e incidencias graves, ha puesto de manifiesto que la red ferroviaria no puede permitirse fragilidades.

Presupuestos Generales

Comprenderán, por tanto, que observemos con preocupación cómo algo inaudito como es la falta de Presupuestos Generales del Estado por tercer año consecutivo, pueda terminar lastrando las partidas económicas, así como las inversiones necesarias para el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras esenciales.

Por ello, desde Benicàssim, alzamos la voz para pedir respeto, responsabilidad e inversión, porque la seguridad y la fiabilidad de los servicios públicos no pueden estar sujetas a la improvisación, sino que requieren continuidad, planificación estratégica y recursos suficientes. No podemos permitir que la gestión dependa de respuestas puntuales ante crisis evitables. Exigimos al Gobierno una política constante, centrada en la prevención y en el mantenimiento de infraestructuras, que garantice un funcionamiento óptimo y duradero, porque los servicios públicos son el pilar de nuestra convivencia, y su seguridad y fiabilidad no pueden depender de parches temporales.

La verdadera gestión se demuestra en la planificación y en la dotación de recursos suficientes, no en la reacción tardía ante el problema. Por eso reclamamos al Gobierno una política firme y constante, orientada a la prevención, que anticipe los retos del futuro y asegure que cada servicio funcione con la excelencia y la estabilidad que se nos debe y eso solo lo puede garantizar la aprobación de unas cuentas presupuestarias reales para todos los españoles. Además de una falta incomprensible de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, en este momento echamos de menos que se asuman también responsabilidades políticas que devuelvan la confianza a los españoles. Sin embargo, en esta tragedia, parece ser que nadie las quiera asumir, y cada día oímos un nuevo relato plagado de nuevas excusas, en lugar de ofrecer verdaderas explicaciones.

Financiación a la carta

Ante todo lo ocurrido, vamos a ver ahora cómo Pedro Sánchez va a poder justificarnos al resto de los territorios la negociación de fórmulas de financiación singular, cuando llevamos tiempo reclamando un marco estable que nos permita planificar inversiones y servicios. Porque la financiación a la carta de Cataluña, que supone el traspaso de 4.700 millones adicionales, mas allá de la legítima defensa de los intereses territoriales, alimenta la sensación de un reparto injusto y construido a la medida, para que sus socios catalanes, no solo se conformen, sino que le mantengan un rato más en la Moncloa.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora