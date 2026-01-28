Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | AL DIA

Tomàs Escuder

El banc

Va ser fa poc. La major part de la gent adulta avui en dia segurament en té consciència. Es va començar a parlar d’un medicament. El prozac. Unit a les situacions de tanta i tanta gent que anava tenint i sofria depressions i tota mena de malestars psicològics.

Algú, un psiquiatre, tal vegada un metge pur i simple, una científica, va llançar a la palestra pública una idea nova. Un poc estrambòtica, poc habitual. Que va anar fent soroll. El punt era que davant tanta medicació, fàcil d’obtindre, el que calia era llegir els clàssics. Més Plató i menys prozac proclamaven. En el fons una proposta per tirar més cap a les actituds habituals i socials en lloc de trepitjar pel camí fàcil però incert de la medicació a lo bèstia.

Els remeis davant moltes de les inseguretats i desficis de la vida quotidiana els tenim a l’abast qualsevol persona i a més d’una manera molt fàcil. Un element tan discret i senzill com un banc tots els tenim a la vora.

Seure en un banc i deixar passar el temps, mirar com cauen les fulles, resseguir amb la mirada el vianant o els xiquets i xiquetes que juguen al parc. Certament aquella persona que visca en el tràfec habitual de la feina, la família i les múltiples necessitats diàries trobarà difícil, inusual i fins i tot estrambòtic anar a passar un temps de relax assegut a un banc. I, apressats per la dinàmica del dia a dia, preferiran anar al recte i tirar de la mà de la pastilleta. Així enriquiran les farmacèutiques i no solucionaran el problema de fons. Els pareixerà contrari al seu desig de curar-se quedar-se quiet en un banc, a l’ombra d’un lledoner a l’estiu o al sol del migdia si és hivern i fa fred.

I van equivocats. El banc, barat i de resposta ferma, els pot dur fàcilment a la conversa amistosa. I l’oblit momentani de penes. A la consideració de la vida col·lectiva front a l’individualisme més disfuncional i egoista. A una ullada sobre el dia a dia ciutadà, tal vegada diferent al seu. En definitiva el banc ens endinsa en la vida pròpia i en la dels altres. I per això ens allunya de situacions individuals nocives . Un banc és això.

Sociòleg i traductor

