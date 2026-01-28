Opinión | LA RÚBRICA
La mafia y... la estafa
Hay que decirlo alto y claro: PP y PSOE llevan décadas engañando y confundiendo a los castellonenses. No es casualidad que, ante esta dinámica reiterada de incoherencias y dobles discursos, hayan surgido alternativas como Vox, que resulta tan incómoda para ambos por señalar constantemente sus contradicciones.
El último ejemplo lo hemos visto con el acuerdo de Mercosur. Mientras en Castellón dicen defender a agricultores y ganaderos, en Bruselas votan a favor de un tratado que puede suponer el golpe definitivo para el campo castellonense. No es un hecho aislado, sino una práctica habitual que se repite desde hace años.
Ocurre lo mismo con los pescadores del Grau. Aquí se hacen fotos en manifestaciones y proclaman su apoyo, pero en el Parlamento Europeo respaldan restricciones medioambientales absurdas que asfixian al sector y lo empujan lentamente hacia su desaparición. Una hipocresía que los propios pescadores conocen bien. Exactamente lo mismo pasa con la industria del sector cerámico y azulejero. Una y otra vez votan a favor de todo tipo de restricciones y de imposiciones.
Vaya por delante que esta semana saldrá adelante una Declaración Institucional de los 4 partidos en el Ayuntamiento de Castellón apoyando a los pescadores ante lo que es un exceso por parte de la UE contra ellos. Pero eso no nos impide decir que ¡Ya está bien! Que, si el PSOE es una mafia, el PPE es una estafa. Lo tienen muy fácil: exijan a sus eurodiputados lo mismo que dicen aquí. Vox, desde su existencia ha votado siempre lo mismo en Castellón, en Madrid y en Bruselas en defensa del campo, la ganadería y la pesca de nuestro país.
Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castelló
