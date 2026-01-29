Carta al Ministerio de Transición Ecológica

Hoy dirijo estas líneas al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en mi condición de concejala de playas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, para pedirle, si quiere suplicarle, que adopte las medidas necesarias para contrarrestar los efectos que la regresión de la costa está creando desde hace años en la costa de Oropesa del Mar.

Le recuerdo que, dentro de las competencias del ministerio, está la gestión directa del dominio público hidráulico de las cuencas intercomunitarias, del dominio público marítimo-terrestre. Esto significa que corresponde a este ministerio la planificación, construcción y mantenimiento de espigones y obras de defensa costera.

El Ayuntamiento de Oropesa del Mar ha hecho, y sigue haciendo, todo lo que está en su mano para defender su litoral. Acciones que han ido más allá de sus obligaciones ya que, además de las reuniones con el ministerio y con la Delegación Provincial de Castellón, manifestaciones, escritos, etc., el Ayuntamiento encargó y pagó un informe en el que se recogía la problemática de nuestras playas y sus posibles soluciones. Informe que fue enviado al ministerio quien, no dándolo por válido, encargó otro.

El Ayuntamiento también tramitó el oportuno expediente administrativo para reparar el denominado canal de la Illeta, actuación esta que todos los informes recogían como necesaria para consolidar la permanencia de la arena en la zona de la plaza Mallorca y que tuvo que ser abonada con fondos propios del Ayuntamiento cuando, lo real y cierto es que era competencia del ministerio.

De manera paralela a todo esto, el ministerio no actúa ante esta situación. Nos dicen que van a hacer un gran espigón y un aporte masivo de arena pero, a día de hoy, ese proyecto sigue sin exponerse al público y Oropesa del Mar simplemente no puede esperar más.

Por todo esto, exigimos al Ministerio que no incumpla sus obligaciones y que, de una vez por todas, exponga al público ese proyecto tremendamente necesario para Oropesa del Mar. Estas actuaciones de defensa de nuestro litoral deben ser prioritarias y considero que no deben ir ligadas a exigencias injustificadas de retranqueo del paseo marítimo que solo obedece a intereses políticos, ahí lo dejo.

Concejala de Playas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar