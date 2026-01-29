Opinión | LA RÚBRICA
Informe demolidor
El fraccionament de contractes és la pràctica per la qual un govern, en lloc de complir amb la Llei de Contractes i fer una licitació pública on les empreses que ho desitgen puguen presentar ofertes per a realitzar una determinada feina que l’administració necessita, el que fa és no traure una licitació pública i contractar, mitjançant contractes menors, la mateixa feina que sempre s’adjudica a la mateixa empresa, que aconsegueix així el contracte públic sense haver de competir amb ningú.
I sí, aquesta pràctica és il·legal: està expressament prohibida per la llei. A més, si aquesta pràctica enriqueix amics, familiars i, a més a més, el càrrec públic que signa se’n porta una contrapartida, això és senzillament corrupció.
I justament això, la possibilitat que existisquen fraccionaments de contractes en el Patronat de Turisme de l’Ajuntament de Castelló, és el que assenyala l’interventor municipal en el seu informe, que hui passarà pel ple municipal i que és demolidor, ja que, a banda d’aquesta possibilitat, els incompliments i la mala gestió del govern de la dreta en matèria de turisme que assenyala l’interventor són nombrosos i greus.
Amb un informe com aquest, qualsevol governant que tinga un mínim de decència i d’ètica no pot mirar cap a un altre costat, com ja va fer la senyora Begoña Carrasco amb les multes impagades i desaparegudes de la zona blava del regidor de Mobilitat, Cristian Ramírez. Cal que l’alcaldessa s’adone de l’advertència de la intervenció municipal, que investigue què ha passat, que corregisca els procediments i que depure responsabilitats. El seu silenci, de nou, la fa còmplice.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
