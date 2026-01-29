Opinión | A FONDO
El Rotllo, Festa d’Interés Autonòmic
A l’Alcora, el Dilluns de Pasqua té un significat molt especial. És el dia del Rotllo, una festa que forma part del paisatge emocional del nostre poble i que moltes persones identifiquem amb records d’infància, de família i d’amics. Una celebració que s’ha anat teixint entre generacions, fins a convertir-se en una de les cites més estimades i esperades del calendari alcorí.
Per això, la seua recent declaració com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic té un valor especial. Un reconeixement que se suma al que ja tenia des de 2009 en l’àmbit provincial i que reforça el seu valor dins del conjunt de la Comunitat Valenciana.
La distinció arriba, a més, en un moment clau, l’any en què commemorem el seu 270 aniversari, i posa en valor la trajectòria i la projecció d’una celebració que continua ben viva gràcies a la implicació sostinguda al llarg del temps.
Darrere d’aquest pas endavant hi ha molta feina. Una tasca rigorosa impulsada des de la regidoria de Cultura i Turisme, amb Carlos Esteban al capdavant, que ha permés elaborar una memòria sòlida i completa per a avalar la candidatura.
El treball realitzat s’ha sustentat també en fonts historiogràfiques i estudis centrats en l’Alcora i en la Festa del Rotllo, amb aportacions molt destacades d’autors locals com ara és el cas de José Manuel Puchol, José Luis Esteban, Enrique Salvador o Tamara Bellés.
Cal reconéixer igualment la sensibilitat de la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç a l’hora de valorar i atorgar aquesta declaració a una celebració amb una trajectòria i un significat tan especial per a l’Alcora.
Per a entendre el valor profund del Rotllo, cal mirar cap als seus orígens, que es remunten a mitjan segle XVIII, en un moment especialment difícil per al poble, marcat per una forta sequera que posava en risc els camps i la subsistència.
Conta la tradició que, davant la manca de resultats de les rogatives habituals, van ser els xiquets els qui encapçalaren una romeria fins a l’ermita de Sant Cristòfol per a demanar pluja. Al cap de pocs dies, la pluja va arribar, salvant les collites. Segons la memòria popular, aquell episodi va anar acompanyat també del descobriment d’un nou brollador d’aigua, la Font Nova, que garantia l’abastiment del municipi.
L’any 1756 es documenta la primera Romeria del Rotllo com a celebració festiva i de caràcter anual.ui, la Romeria d’Infants continua recreant aquell origen. Una romeria considerada única a Espanya, amb els xiquets i xiquetes com a protagonistes, oberta a la participació de tot el veïnat, que discorre des de la parròquia fins a l’ermita de Sant Cristòfol, on té lloc un esmorzar popular acompanyat de jocs, música i balls tradicionals.
Els angelets, els més menuts de la festa, vestits amb túnica, capa, ales i corona, simbolitzen la innocència i la continuïtat. El repartiment del rotllo, després de la tornada de la romeria, continua sent un dels moments més esperats i emblemàtics del dia.
La celebració, però, no s’acaba ací. La festa es prolonga durant la vesprada i la nit amb activitats que omplin els carrers de música, ambient i convivència. El Dilluns de Pasqua es converteix així en una de les jornades amb més participació i vitalitat de l’any, reunint veïns, veïnes i visitants al voltant d’una celebració que forma part de la identitat més arrelada de l’Alcora.
La setmana passada vam aprofitar el marc de Fitur per a fer públic aquest reconeixement, en coherència amb una manera d’entendre la promoció de l’Alcora vinculada a la identitat, a la cultura i a les celebracions genuïnes.
La declaració de la Festa del Rotllo se suma a altres reconeixements importants, com els de la Rompida de la Hora, que és Festa d’Interés Turístic Autonòmic, Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco i Bé d’Interés Cultural. Tot plegat reforça la projecció de la Setmana Santa i la Pasqua de l’Alcora com un dels moments de major interés turístic del nostre calendari.
Com a alcalde d’aquesta localitat, però també com a veí de l’Alcora, sent orgull. Orgull d’un poble que ha sabut conservar allò que és seu, cuidar-ho amb respecte i transmetre-ho de generació en generació. Orgull d’una festa que parla del passat de la nostra població, però també del present i del futur, que continua sent col·lectiva, participada i viva, perquè la gent la fa seua any rere any.
Que aquesta declaració arribe ara és una gran notícia, però també una responsabilitat per a tots nosaltres. La de continuar treballant perquè el Rotllo es cuide, es respecte i continue fent-se gran. Aquest Dilluns de Pasqua el viurem, sens dubte, d’una manera encara més especial. Enhorabona a tot el poble de l’Alcora.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV a la provincía de Castelló
