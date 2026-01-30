Arranca el año en el que se cumple el 90 aniversario del estallido de la guerra civil española, consecuencia del golpe de Estado diseñado por generales africanistas que acabaron nombrando a Franco Generalísimo del Ejército sublevado. Y la primera polémica surge con el aplazamiento de una iniciativa cultural programada en Sevilla en su XI edición, bajo la coordinación de Pérez Reverte. Foro plural y de opinión dinamitado inicialmente por un joven escritor recientemente encumbrado, de nombre David Uclés. Al oportunismo del chico de la boina se suman formaciones de extrema izquierda, con especial ahínco de la muchachada de Podemos y en voz principal de Belarra, soltando argumentos que supuran tanto sectarismo como ignorancia. La semilla de Zapatero con la Ley de Memoria Histórica lleva años fructificando, en los últimos tiempos especialmente abonada desde el arribismo del aventajado alumno Sánchez y socios en la trinchera del poder. Echando por la borda de la concordia el abrazo entre Carrillo y Fraga, símbolo de reconciliación propiciada por Juan Carlos I y fomentada con patriotismo desde la inteligencia política de Felipe, sin olvidar a Suárez con la anuencia del Rey, el cual, viniendo del franquismo, demostró heroico acierto legalizando el PCE en Semana Santa de 1977. Lástima que la jugada de Uclés y cuantos lo han secundado, haya paralizado un foro intelectual que arrancaba con la lectura de obras de Azaña y Chaves Nogales. A más de un boicoteador, republicano de pacotilla, le habrían zumbado los oídos. Sin pluralidad, adiós cultura.

Periodista y escritor