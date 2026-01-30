Humor se escribe con h

Castelló une dos palabras que parecían incompatibles: humor y salud mental. No para provocar ni para llamar la atención, sino como síntoma. Hay que valorar cuando una ciudad asume que reír es una forma de hablar en serio, sin manuales de autoayuda de por medio.

El ciclo que arrancó ayer no pretende curar nada ni dar lecciones. Plantea que la risa puede ser un espacio seguro. Lo dijo en estas páginas el encargado de abrir las citas, José Corbacho: «Reírse de uno mismo es una manera de desdramatizar, de relativizar y de convivir con las exigencias que te vienen de fuera. El humor es terapéutico». Hagámoslo. Conviene tomar nota ante los dramas del día a día.

En ese marco cobra sentido la retirada temporal de Héctor de Miguel (Quequé). Parar cuando el cuerpo (y la cabeza) dicen basta. En un oficio que vive de la presencia constante, del comentario inmediato y del ingenio sin descanso, detenerse es un gesto poco habitual. Y por eso mismo, necesario. En su caso se suma la presión organizada de quienes confunden crítica con ataque personal y humor con delito ideológico. La campaña que ha soportado desde ciertos sectores no es un desacuerdo cultural, es una advertencia. El mensaje es claro: ríete, pero de lo que yo diga. Y ahí el humor se convierte en territorio vigilado.

Casi al mismo tiempo, el debate estalló en el carnaval de Cádiz tras una imitación de Stephen Hawking por parte de una comparsa. La polémica, rápida y ruidosa, con eco internacional de opinadores ajenos al contexto, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿de qué nos reímos cuando nos reímos? No todo vale, pero tampoco todo ofende. Hawking fue inteligencia, ironía y lucidez. Reducirlo solo a su enfermedad sería el verdadero error. El buen humor no golpea al vulnerable; señala lo absurdo de la condición humana.

No es casual que todo esto se pueda leer desde una misma letra. La h. La h de humor. La h de Héctor. La h de Hawking. Una letra muda, casi invisible, pero imprescindible para que la palabra tenga sentido.

Redactor jefe del periódico Mediterráneo