Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dimisión José AdsuaraDespidos en empresa cerámicaPlaza con dos nombresJoven cae edificio CastellóCierre de tienda CastellóAccidente jabalí Castellón
instagramlinkedin

Opinión | y sin embargo

Miguel Agost

Miguel Agost

Humor se escribe con h

Castelló une dos palabras que parecían incompatibles: humor y salud mental. No para provocar ni para llamar la atención, sino como síntoma. Hay que valorar cuando una ciudad asume que reír es una forma de hablar en serio, sin manuales de autoayuda de por medio.

El ciclo que arrancó ayer no pretende curar nada ni dar lecciones. Plantea que la risa puede ser un espacio seguro. Lo dijo en estas páginas el encargado de abrir las citas, José Corbacho: «Reírse de uno mismo es una manera de desdramatizar, de relativizar y de convivir con las exigencias que te vienen de fuera. El humor es terapéutico». Hagámoslo. Conviene tomar nota ante los dramas del día a día.

En ese marco cobra sentido la retirada temporal de Héctor de Miguel (Quequé). Parar cuando el cuerpo (y la cabeza) dicen basta. En un oficio que vive de la presencia constante, del comentario inmediato y del ingenio sin descanso, detenerse es un gesto poco habitual. Y por eso mismo, necesario. En su caso se suma la presión organizada de quienes confunden crítica con ataque personal y humor con delito ideológico. La campaña que ha soportado desde ciertos sectores no es un desacuerdo cultural, es una advertencia. El mensaje es claro: ríete, pero de lo que yo diga. Y ahí el humor se convierte en territorio vigilado.

Casi al mismo tiempo, el debate estalló en el carnaval de Cádiz tras una imitación de Stephen Hawking por parte de una comparsa. La polémica, rápida y ruidosa, con eco internacional de opinadores ajenos al contexto, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿de qué nos reímos cuando nos reímos? No todo vale, pero tampoco todo ofende. Hawking fue inteligencia, ironía y lucidez. Reducirlo solo a su enfermedad sería el verdadero error. El buen humor no golpea al vulnerable; señala lo absurdo de la condición humana.

No es casual que todo esto se pueda leer desde una misma letra. La h. La h de humor. La h de Héctor. La h de Hawking. Una letra muda, casi invisible, pero imprescindible para que la palabra tenga sentido.

Redactor jefe del periódico Mediterráneo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
  2. Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
  3. Cierra la tienda con más robos de Castelló tras las obras de la Avenida Valencia: 'Era un sinvivir
  4. Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
  5. El último desprecio de Europa a la naranja de Castellón: rebaja la inspección a la fruta que llega de Egipto
  6. El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: 'Mi hijo aún no puede caminar ni comer
  7. Activan su cesión: todas las novedades sobre el edificio de la antigua comisaría en Castelló
  8. Una empresa de EEUU adquiere dos tiendas de la Ciudad del Transporte de Castellón

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, viernes 30 de enero

Los efectos en Castellón de la regularización de inmigrantes: hostelería, construcción y agricultura, los más beneficiados

Los efectos en Castellón de la regularización de inmigrantes: hostelería, construcción y agricultura, los más beneficiados

Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones

Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones

Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall

Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall

Más funcionarios que nunca: Castellón gana 20 empleados públicos al día y ya son tantos como empresarios

Más funcionarios que nunca: Castellón gana 20 empleados públicos al día y ya son tantos como empresarios

La lista de espera baja en el 80% de cirugías más comunes en Castellón

La lista de espera baja en el 80% de cirugías más comunes en Castellón

Beñat Gerenabarrena: "Esta manera de jugar del Castellón también es muy de Bielsa"

Beñat Gerenabarrena: "Esta manera de jugar del Castellón también es muy de Bielsa"

Acepta cuatro años de cárcel y 115.700 € de multa por un homicidio frustrado en Benicarló

Acepta cuatro años de cárcel y 115.700 € de multa por un homicidio frustrado en Benicarló
Tracking Pixel Contents