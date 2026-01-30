Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | la rúbrica

Patricia Puerta

Patricia Puerta

Miralles y el caos

Begoña Carrasco tiene un camino marcado. Si hay que despilfarrar en luces y colores, si hay que saturar la plaza Mayor, si hay que derrochar en propaganda... Se hace. Y así desviamos la atención para tapar el caos de su gobierno municipal.

Uno de los ejemplos (hay unos cuantos) es la gestión de su concejala de Turismo, Arantxa Miralles, una negacionista del cambio climático pero, agárrense que vienen curvas, al mando del Plan Estratégico Turístico de Castelló 2025-2027.

El pleno que celebramos ayer dio cuenta del informe de control financiero de los contratos menores del Patronato Municipal de Turismo del ejercicio 2024. Y es para echarse a temblar. Nada menos que el 70,8% del gasto del Patronato de Turismo en el citado ejercicio se tramitó mediante contratos menores. Hablamos de más de 680.000 euros adjudicados a golpe de decreto, sin planificación anual y sin procedimientos ordinarios de contratación.

Y no lo decimos desde el Partido Socialista, lo firma el propio Interventor General del Ayuntamiento, que deja claro que ha habido uso abusivo del contrato menor, debilitamiento de la concurrencia, gestión discrecional del gasto público y riesgo institucional para el consistorio.

Y ojo, porque el interventor apunta en sus conclusiones a «contratos reiterados con el mismo proveedor que, por su objeto, pueden incurrir en fraccionamiento».

El caos en las manos de Miralles, con consecuencias imprevisibles avaladas por una alcaldesa cómplice de la situación.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Castelló

TEMAS

