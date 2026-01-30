Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El poder de las pequeñas acciones

A menudo pensamos que mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos solo es posible a través de grandes proyectos, inversiones millonarias o infraestructuras que transformen el municipio. Sin embargo, la experiencia diaria en el Ayuntamiento me demuestra justo lo contrario: muchas veces son las pequeñas acciones, las que parecen sencillas o cotidianas, las que generan un impacto más directo y real en el bienestar de las personas.

Gobernar un municipio como Almassora implica escuchar, observar y atender esas necesidades que forman parte del día a día de nuestros vecinos. Necesidades que no siempre ocupan titulares, pero que influyen decisivamente en cómo vivimos, cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos.

Un buen ejemplo de ello es la puesta en marcha de las clases gratuitas de Chi Kung en los barrios. Tras la excelente acogida que tuvieron las clases de yoga, decidimos dar un paso más y ampliar la oferta de actividades saludables, acercándolas aún más a los vecinos y descentralizándolas por distintos puntos del municipio. No se trata solo de hacer ejercicio, sino de fomentar hábitos saludables y de generar espacios de encuentro y convivencia para la ciudadanía.

Llevar estas clases a la Vila, Botànic Calduch, Fátima o la playa es una forma de decirles a nuestros vecinos que su bienestar importa, vivan donde vivan. Que el Ayuntamiento está cerca de ellos, también en lo pequeño.

Otra iniciativa que responde a esta misma filosofía es la ampliación del servicio de expedición y renovación del DNI y el pasaporte en Almassora. Puede parecer un trámite administrativo más, pero para muchas personas, especialmente mayores o familias con dificultades para desplazarse, supone un ahorro de tiempo, de desplazamientos y de preocupaciones. La elevada demanda registrada desde que este servicio se puso en marcha confirma que era totalmente necesario. Por eso, hemos decidido ampliarlo hasta el próximo verano.

Estas iniciativas tienen algo en común, ya que parten de escuchar a la ciudadanía y de entender que la política municipal debe centrarse en las personas. No siempre se trata de grandes discursos, sino de respuestas útiles, prácticas y cercanas.

Alcaldesa de Almassora

