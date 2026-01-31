Cumplimos con la palabra dada

Hoy finaliza el mes y en el Ayuntamiento de Castellón hemos subido la tradicional cuesta de enero como nos gusta, trabajando y cumpliendo con la palabra dada. Tras años de reivindicaciones infructuosas ha sido el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir el que, por fin, ha puesto en marcha las obras antiinundaciones de la avenida Valencia. Han hecho falta 20 años para que los vecinos hayan podido ver por fin las máquinas trabajando en un proyecto que no solo supone una mejora de las infraestructuras, sino que también implica tranquilidad para los ciudadanos que con cada episodio de tormentas fuertes sufren inundaciones.

Se trata de un proyecto de ciudad que significará dotar de mayor calidad de vida a los residentes de la zona, que llevan demasiado tiempo sufriendo las molestias. Con ellos estuve precisamente esta semana, durante una visita a las actuaciones. Era una jornada lluviosa, de esas en las que ellos están acostumbrados a mirar al cielo con temor. Nuestro objetivo es que, en cuatro meses, y tras la inversión de 500.000 euros, esté resuelto un problema enquistado y fundamental en la confluencia de las calles Larra y Picasso y la avenida Villarreal con Salvador Guinot.

Actuamos donde otros, el anterior gobierno municipal, y durante demasiados años, no supieron o no quisieron actuar. Mejoramos el drenaje en un punto clave para la movilidad diaria en la ciudad de Castellón. Hablamos de una entrada y salida para miles de vehículos y personas, lo que supone también una adecuación de la imagen de nuestra ciudad. Y lo hacemos, de nuevo, de la mano de las asociaciones vecinales, en este caso, Virgen del Lidón y Tir de Colom, que nos acompañaron en la realización de dicha visita.

Pero este mes de enero no solo hemos cumplido con nuestra promesa de actuar en la avenida Valencia. También esta semana se han activado de manera definitiva los presupuestos municipales del 2026, que ascienden a la cifra récord de 253.220.204 euros. Ya lo hicimos el pasado mes de diciembre pero, tras la resolución de una única reclamación, podemos ratificar que tenemos en marcha en tiempo y forma las cuentas municipales. No todos los gobiernos pueden decir lo mismo.

Se trata de un presupuesto que, como ya les comenté, destaca por su carácter inversor pero, además, por sustentarse en pilares fundamentales como la bajada de impuestos; la apuesta por la vivienda; por la creación de más empleo; un mayor impulso económico. Y, de manera muy importante, por incidir en la mejora de los servicios públicos: con más limpieza, más movilidad y más seguridad.

Nuestro principal objetivo es mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Queremos que los castellonenses estén orgullosos de su ciudad.

La Tercera Transformación de Castellón ya está en marcha. La capital de la Plana ha dejado de ser una ciudad sin rumbo y su corazón vuelve a latir con fuerza con proyectos que muy pronto verán la luz, como las obras del nuevo Mercado Central, que se iniciarán en breve después de que, en los próximos días, los vendedores se trasladen al mercado provisional perfectamente habilitado para que puedan desarrollar su trabajo en unas condiciones incluso mejores que las que hasta ahora tenían.

La reforma de La Pérgola; el nuevo Censal Parc, el mayor bosque urbano de la capital, o la Manzana Albinegra son otras actuaciones transformadoras de Castellón que se incluyen para este ejercicio y que se unen a los Corredores Verdes en calles comerciales, la renaturalización de plazas o los oasis climáticos en 18 colegios.

La rebaja de otro 2% del IBI, las bonificaciones para aplacar el basurazo de Pedro Sánchez, el mantenimiento de la exoneración de la tasa de terrazas a la hostelería o la reducción en los impuestos de circulación o las transmisiones se incluyen también en las nuevas cuentas en las que, como les comentaba, también tiene un protagonismo muy especial la creación de un parque de viviendas accesibles para que las familias y los jóvenes puedan establecerse en Castellón. A este respecto, esta misma semana también hemos firmado la compra de una nueva vivienda social, la quinta; en breve darán inicio las obras de construcción de las 123 VPP que levantará la Generalitat valenciana en el PAI Censal gracias al suelo municipal que hemos cedido y culminará la reforma de las viviendas que se están adecuando dentro del Plan de Barrios, entre otras muchas actuaciones en esta materia.

La creación de empleo de calidad mediante la colaboración público-privada, ayudar a quienes más nos necesitan, garantizar una movilidad sostenible a los vecinos, luchar para acabar con la soledad no deseada de nuestros mayores u ofrecer un ocio saludable a nuestros jóvenes también son la esencia de unos presupuestos en los que, siendo fieles a nuestros compromisos, no nos dejamos a nadie fuera. Seguimos.

Alcaldesa de Castelló