Opinión | LA RÚBRICA
Els que es posende perfil
El temps, desgraciadament, ha donat la raó a Compromís. I dic que per desgràcia perquè, com ja vam advertir fa 10 anys, quan vam ser els únics a oposar-nos al tractat comercial amb Sud-àfrica, l’acord va ser molt perjudicial per al nostre camp: una allau d’importacions de cítrics africans a Europa, desenes de plagues, fitosanitaris prohibits i taronges competint a baix preu contra les d’ací…
Per això ara, davant l’amenaça del Mercosur, hem estat des de fa molt de temps alertant, treballant i teixint aliances per frenar-lo. I gràcies a això, hem aconseguit sotmetre l’acord comercial al Tribunal de Justícia Europeu. És a dir, paralitzar el document i guanyar temps. Esta gran-xicoteta victòria ha estat fruit del treball constant de l’equip d’un eurodiputat de Castelló com Vicent Marzà, i de la convicció de defensar, també en Brussel·les, les necessitats de la gent d’ací.
Desafortunadament, com fa 10 anys, PP i PSOE han tornat a donar l’esquena als nostres llauradors i han donat suport a l’acord infame del Mercosur.
I això és encara més preocupant quan, esta setmana, s’ha anunciat un altre acord comercial de la UE, ara amb Índia. Un acord que constitueix una amenaça directa per a un sector ceràmic que, a més, haurà de fer front a l’encariment de les emissions.
Així les coses, posar-se de perfil al Parlament Europeu, com fan altres, no és una opció. El que cal és prendre decisions també en Brussel·les, sent fidels a les necessitats de les nostres comarques, com fa Compromís.
Portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Despidos en una empresa cerámica de Castellón: 120 empleados, afectados por un ERE
- Una joven de 18 años se precipita de un sexto piso en Castelló
- Una cadena internacional de tiendas echará el cierre en Castellón
- José Adsuara dimite como presidente del PP de Nules
- El sueño americano de Izan: El estudiante de Castellón que cruzará el charco gracias a Amancio Ortega y que sueña con ir al espacio
- Oficial | El CD Castellón cede a un futbolista a un equipo de Primera RFEF
- Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos