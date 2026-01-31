Tolerancia ceroa la venta ilegal

Comienza el año y el top manta sigue amenazando nuestras economías locales. La diligencia y entrega con que la Policía Local de cada uno de los municipios afectados estamos trabajando para combatir esta práctica ilegal que tanto afecta al comercio local, se enfrenta a una conducta inapropiada y fuera de toda legalidad por parte de estos ejércitos de vendedores.

Lejos de demonizar al último eslabón de esta cadena mafiosa, el eslabón más débil por cierto, es necesario hacer tomar conciencia a toda la sociedad de la importancia de perseguir y castigar este fenómeno, pues es un problema global que nos afecta a todos, porque no es la venta de un bolso lo que perseguimos; es la explotación, la evasión, el fraude y la mafia que esconde detrás. Las amenazas, las agresiones, los insultos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad nos afectan a todos. No podemos tolerarlo y debemos esforzarnos por restituir el principio de autoridad.

Esta semana hemos mantenido una reunión junto a la Subdelegación de Gobierno en Castellón y la Guardia Civil que va a dar sus frutos más pronto que tarde. Estamos alineados en combatir esta lacra.

Más allá de la venta ilegal, tenemos entre manos una cuestión de legitimidad de nuestro sistema de derecho e instituciones, además de cientos de miles de vidas de peones dedicados a la causa mafiosa a quienes no hacemos ningún favor prolongando y alimentando este engranaje perverso. Es cuestión de todos acabar con este sistema, perfectamente diseñado, para vender artículos de bajísimo coste a través de una red de distribución altamente eficiente, pues a un coste irrisorio cuenta con millones de puntos de venta repartidos por todo el mundo. Estamos ante un fenómeno de conexión de las distintas mafias que imperan en distintos países y que actúan impunemente aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de los migrantes.

Esperanza

Necesitamos combatir este fenómeno con las herramientas adecuadas y, estoy esperanzado, esta vez vamos a conseguir recuperar nuestro paseo marítimo donde, con demasiada frecuencia, esta práctica ilegal quedaba impune. Es imprescindible que todas las administraciones tomemos cartas en el asunto y creo firmemente que en Castellón esto va a ser posible.

En la coordinación, la legalidad y la convicción está nuestra razón y nuestro éxito.

Alcalde de Peñíscola