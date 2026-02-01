Opinión | La ventana de la UJI
Any Internacional del Voluntariat per al Desenvolupament Sostenible
L’any 2026 ha sigut designat per les Nacions Unides com a Any Internacional del Voluntariat per al Desenvolupament Sostenible, en reconeixement del paper que exerceixen les persones voluntàries en el funcionament de nombroses entitats socials i de la influència positiva que tenen en la vida de les persones usuàries d’aquestes entitats.
En aquesta línia, la Universitat Jaume I, dins de la seua estratègia institucional, promou accions dirigides a pal·liar situacions de vulnerabilitat social, comunitària, personal i psicològica. Els Estatuts de l’UJI postulen com a principis rectors d’actuació «la llibertat, la democràcia, la justícia, la integració de col·lectius desfavorits, la internacionalització, la salut, la sostenibilitat, la conscienciació sobre el canvi climàtic, la pau i la solidaritat». Concretament, el Pla d’Acció de Govern 2023-2026 estableix que l’UJI «aposta per generar un impacte positiu en la societat a través de la seua funció social: la docència, la investigació i l’extensió de la cultura». Aquest impacte es veu reforçat per la promoció de la solidaritat internacional i del desenvolupament humà sostenible entre la comunitat universitària.
Aquesta priorització es fa patent en el programa UJI-Voluntària, que forma part de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Polítiques Inclusives i Igualtat.
UJI-Voluntària és el programa de voluntariat de l’UJI que ofereix a tots els membres de la comunitat universitària l’oportunitat de participar activament en la construcció d’una societat més justa, ja siga ajudant persones o col·lectius amb necessitats o participant en activitats d’acció social mitjançant accions de voluntariat. Per a dur a terme aquestes accions, el programa col·labora amb diversos serveis universitaris i amb entitats externes, com ONGD o associacions que exerceixen la seua labor en l’àmbit de l’acció social.
UJI-Voluntària compta amb diversos subprogrames de voluntariat en diferents àmbits d’actuació, com el sociocomunitari, el mediambiental, l’esportiu, l’educatiu o el sanitari. D’aquesta manera, el programa de voluntariat de l’UJI contribueix activament a la celebració i significació d’aquest Any Internacional del Voluntariat per al Desenvolupament Sostenible promovent el benestar de grups vulnerables, millorant la qualitat de vida de les comunitats i impulsant el desenvolupament sostenible.
L’Any Internacional del Voluntariat té entre els seus principals objectius reconèixer la labor de les persones voluntàries i fomentar accions que faciliten la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Des d’UJI-Voluntària, la Universitat participa de manera activa en aquest procés. Els àmbits d’actuació del programa estan clarament alineats amb els ODS i fomenten la participació de la comunitat universitària en el desenvolupament d’enfocaments sostenibles i en la cerca de solucions duradores per a pal·liar situacions de vulnerabilitat social i personal. Alhora, promouen la responsabilitat social orientada a la construcció de societats més igualitàries i equitatives, a través d’iniciatives centrades en l’educació, la salut física i mental, la protecció del medi ambient i la lluita contra la pobresa i la desigualtat.
Al mateix temps, el voluntariat universitari impulsa l’autonomia de les persones i de les comunitats, en consonància amb els principis del desenvolupament sostenible. Les accions voluntàries dirigides a construir societats més justes i a reduir vulnerabilitats han de centrar els seus esforços a assegurar que les persones siguen subjectes actius del seu propi desenvolupament i creixement.
Per a concloure, només ens queda subratllar que l’UJI, a través del programa UJI-Voluntària, fa una clara aposta per l’actuació solidària, no sols en el seu entorn més immediat, sinó també en tercers països, amb la finalitat de construir societats més justes i de fer front als reptes del desenvolupament sostenible.
* Alicia Trilles González i Mar Valero Valero formen part del Programa UJI-Voluntària, Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
