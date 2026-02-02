Avanzamos en sostenibilidad y salud

Abrimos ya al público el nuevo Paseo Healthy Cities Sanitas «El Carmen», un precioso espacio verde concebido para el paseo, la actividad física y el contacto con la naturaleza, fruto de la colaboración entre nuestro Ayuntamiento y Sanitas dentro de su programa de sostenibilidad Healthy Cities, y con una financiación de 40.000 euros. Este nuevo recorrido verde, que acoge la plantación de 78 nuevos árboles, conectará el núcleo urbano de Onda y el entorno del Museo del Azulejo con la nueva zona deportiva, ahora en construcción, de MICO Gaming Zone «El Carmen» y el futuro Museo Internacional de Ciencias de Onda – MICO.

Este paseo, que ya podemos disfrutar, es un ejemplo muy claro del modelo de ciudad que estamos construyendo en Onda: más saludable, más accesible y pensada para el bienestar de las personas, desde los más pequeños hasta los mayores.

El Paseo del Carmen se suma a la estrategia municipal para generar entornos urbanos más amables, accesibles y sostenibles, alineados con hábitos de vida saludables, y forma parte de un programa de Sanitas que ha premiado a diez ciudades españolas, además de la mención especial otorgada a Onda por el valor social y urbano del proyecto presentado. El jurado, integrado por entidades y expertos en salud, urbanismo y medio ambiente, ha destacado especialmente la creación de un corredor verde que conecta el centro de Onda con las instalaciones deportivas de El Carmen.

Este espacio se suma al conjunto de espacios verdes y de actividad saludable que estamos desarrollando en toda Onda, y que mejoran el bienestar físico y mental de las personas, demostrando claramente que unos entornos sanos contribuyen directamente a una mejor calidad de vida.

La apuesta por la sostenibilidad y por espacios de salud es una apuesta firme del Ayuntamiento, y las actuaciones ya en marcha en Onda así lo demuestran. Ya hemos iniciado las obras del Jardín de las Mil y Una Noches, que es la primera fase del gran Pulmón Verde de Onda, y del Rooftop 360 Campaneta, que es la segunda fase. Y muy pronto actuaremos en el entorno de la curva de Ingeniero Echegaray y en los Jardines de Campaneta, para seguir avanzando en esos espacios verdes que nos hacen vivir en una ciudad privilegiada y que mira al futuro apostando por la salud de sus vecinos.

* Carmina Ballester es la alcaldesa de Onda